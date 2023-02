Masterclass dei ragazzi del liceo musicale di Cinquefrondi con Gianluigi Caldarola

Condividi

Ennesima prova di valore per il liceo Musicale “G. Rechichi” di Cinquefrondi che, alla luce della nuova stagione d’oro delle collaborazioni eccellenti già inaugurata nel corso degli anni, ha proposto una nuova interessante masterclass nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio col Maestro Gianluigi Caldarola, primo clarinetto solista presso l’Orchestra dell’Opera Royal de Wallonie di Liegi.

Gli studenti si sono misurati, sotto l’attenta egida del Maestro Bruno Gallo, tutor supervisore all’evento (già insegnante di clarinetto presso lo stesso liceo), in un meraviglioso laboratorio musicale articolato in lezioni mattutine e pomeridiane (quest’ultime aperte anche ad un pubblico di cultori esterno).

Il maestro Caldarola si è diplomato brillantemente presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia sotto la guida del M° Vincenzo Conteduca. Vincitore di numerose audizioni, borse di studio e oltre 15 concorsi solistici, ha collaborato con l’Orchestra dei maggiori teatri italiani e internazionali, suonando sotto la direzione di illustri direttori d’orchestra come Riccardo Muti, Fabio Luisi, ed altre bacchette prestigiose.

Meraviglioso il lavoro in sinergia tra il maestro e il Nigun Clarinet Quartet che ha collaborato in questa tre giorni di masterclass.

Il gruppo nasce dall’idea di quattro giovani artisti: Michele Giovinazzo, Michele Napoli, Gabriele Calcopietro e Stefano Anania che condividendo la stessa passione decidono di far conoscere maggiormente la musica e valorizzare la versatilità del clarinetto.

Vincitori di numerosi premi Nazionali e Internazionali sia come solisti che con gruppi da camera, i maestri si sono esibiti per prestigiose Associazioni, Rassegne e Festival di primaria importanza in Italia e all’estero riportando ovunque ampi consensi di pubblico e di critica.

Un meraviglioso concerto svolto presso i locali del liceo, ha fatto da cornice ai tre intensi giorni di studio intenso ed appassionato di questa masterclass. Un plauso intenso e sentito è stato rivolto alla dirigente scolastica Francesca Maria Morabito che accoglie le richieste da parte del gruppo docenti del liceo musicale.