Masterclass sulla Scienza Syucai a Castrovillari

di Nicoletta Toselli

La Scienza Syucai continua a diffondersi in Calabria con un evento inedito e affascinante. Il 21 marzo alle ore 17:00, il Circolo Cittadino di Castrovillari ospiterà la Masterclass dedicata a Syucai, un metodo innovativo per la crescita personale e professionale basato sull’analisi della data di nascita.

La Masterclass offrirà strumenti pratici per una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, aiutando i partecipanti a individuare il settore più adatto in cui esprimersi al meglio. Questa metodologia, nata in Asia e fondata da Zhanat Kozhamzharov, si distingue per il suo approccio mirato alla realizzazione personale e all’orientamento professionale.

A guidare l’incontro saranno quattro esperti Master Syucai:

Maddalena Osnato

Alessandro D’Alessio

Eleonora Converso

Lilia Junusova

Durante la sessione, ogni partecipante riceverà un’analisi personalizzata e avrà l’opportunità di porre domande direttamente ai relatori.

Secondo Lilia Junusova, Syucai è molto più di un semplice metodo di orientamento: “In un mondo in cui molte persone cercano il proprio scopo, Syucai offre una guida chiara per comprendere i talenti innati, le sfide da superare e il percorso più armonioso verso il successo. La vera missione dell’essere umano non si limita al raggiungimento di obiettivi materiali, ma è lo sviluppo della coscienza. Tutto il resto è solo un mezzo per questa crescita interiore.”

L’appuntamento è venerdì 21 marzo alle ore 17.00 presso il Circolo Cittadino, Corso Garibaldi, Castrovillari.

Per ulteriore informazioni, chiamare i numeri

348 3820861 | 349 7837026