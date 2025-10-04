MAUA | Diamante: la Street Art prende vita in Realtà Aumentata

Dall’11 ottobre 2025, Diamante, già capitale della street art con oltre 400 murales, inaugura la sua trasformazione in un Museo di Arte Urbana Aumentata (MAUA). Con il progetto MAUA Special Edition, 25 opere della città calabrese si animano grazie alla Realtà Aumentata (AR), unendo la storica vocazione muraria ai linguaggi digitali. L’installazione è permanente.

Dopo Milano, Palermo, Torino, Waterford e Brescia, il museo diffuso che fonde arte urbana e tecnologia digitale arriva a Diamante. L’intervento coinvolge 30 artisti (street artist e creativi digitali) che hanno dato nuova vita a venticinque murales, trasformandoli in esperienze digitali accessibili gratuitamente tramite l’app Bepart su smartphone.

Il progetto MAUA | Diamante è finanziato dal Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero della Cultura ed è frutto della collaborazione tra Bepart, ideatrice del MAUA, e OSA Festival, che rilancia l’eredità muralista della città. Hanno contribuito anche l’Associazione Culturale Hazart, Gulia Urbana, il Comune di Diamante, il Comune di Cosenza e l’Istituto di Istruzione Superiore Cetraro.

Le opere selezionate – provenienti dai progetti Operazione Murales, OSA Operazione Street Art e Diamante Murales 40 – sono state reinterpretate in AR da oltre 30 artisti digitali internazionali, selezionati tramite una call pubblica. Questi creativi hanno sviluppato narrazioni digitali originali usando tecniche che vanno dallo stop motion all’animazione 3D. A guidare il processo, anche l’artista brasiliano Eduardo Furlaneto, esperto in AR e VR.

Oltre 80 studenti del liceo artistico IIS Cetraro (CS) sono stati parte attiva, contribuendo alla produzione artistica in un percorso formativo che unisce educazione visiva, innovazione e cittadinanza culturale.

«Con MAUA continuiamo a scrivere la storia della street art a Diamante, ma con uno strumento nuovo: la realtà aumentata come linguaggio, non solo come effetto», afferma Antonino Perrotta, curatore e direttore artistico OSA Festival.

Il progetto è visto come un ponte tra la ricca storia di Diamante e il futuro digitale.

«MAUA non è solo un museo: è un gesto curatoriale collettivo che genera visioni ibride, interroga i luoghi e li rende attraversabili dall’immaginazione. Questo progetto ci conferma come centro propulsore della creatività urbana, ma anche come luogo aperto all’innovazione e al futuro», dichiara Achille Ordine, Sindaco di Diamante.

Giacomo Marinaro, curatore e direttore artistico Gulìa Urbana, aggiunge: «Abbiamo sempre cercato di far dialogare la comunità con l’opera, rendendola partecipe. Oggi, grazie alla realtà aumentata, possiamo farlo attraverso un nuovo mezzo narrativo e digitale.»

Sull’importanza del digitale per il territorio, Raffaele Maritato, founder Visit Diamante, commenta: «L’arte digitale rappresenta oggi una leva strategica per il turismo culturale: rendendo le opere d’arte più accessibili, coinvolgenti e fruibili da un pubblico sempre più eterogeneo.»

Joris Jaccarino, curatore e direttore artistico del MAUA, sottolinea l’approccio artistico: «Ogni creativo digitale ha lavorato individualmente sull’opera muraria prescelta, sviluppando una narrazione audiovisiva in realtà aumentata capace di arricchire e amplificare il significato già presente nel murale.»

Infine, l’importanza educativa: «È importante e indispensabile che i ragazzi vivano il processo non solo come spettatori ma come autori: un’esperienza che li rende parte attiva di un museo vivo…», conclude Fulvio Longo, Docente di Design dell’Istituto di Istruzione Superiore Silvio Lopiano di Cetraro.

A partire dall’11 ottobre, è possibile visitare il MAUA scaricando l’app Bepart (disponibile su Apple Store e Google Play) e inquadrando i murales per vederli animarsi. Chi non può recarsi a Diamante può vedere le opere aumentate sul catalogo online: https://mauamuseum.com/works/.

Sono previsti anche tour guidati gratuiti per esplorare l’esperienza con gli artisti, su prenotazione.

MAUA Special Edition estende la sua rete a un totale di 11 sedi in Italia e Irlanda, unendo Diamante ad Aielli, Cosenza, Favara, Firenze e Santa Croce, oltre alle città già attive.