Maxi operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria: sequestrata 1 tonnellata di fuochi d’artificio clandestini

Reggio Calabria, 24 dicembre 2025 – Durante una vasta operazione di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno sequestrato circa una tonnellata di fuochi pirotecnici clandestini.

In cooperazione con le Stazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, sono stati ispezionati diversi esercizi commerciali nei comuni di San Giorgio Moretto e Cittanova all’interno dei quali sono stati perquisiti diversi artifizi pirotecnici,per un peso totale di 85 kg, detenuti illegalmente, privi di autorizzazioni e di etichettatura “CE”.

Il contenuto altamente pericoloso, è stato immediatamente posto sotto sequestro, mentre i titolari delle attività, un uomo e una donna, denunciati per commercio abusivo di materiale esplodente.

Circa ogni anno, in vista del periodo natalizio, ingenti sono le quantità di fuochi pirotecnici detenuti in modo illecito che portano, molto spesso, a ferire in modo grave tantissimi giovani. Un fenomeno che l’Arma dei Carabinieri, si impegna costantemente a debellare mediante controlli serrati e interventi mirati.

Nota integrale

Un intervento incisivo, capace di prevenire conseguenze potenzialmente drammatiche, ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Taurianova di sottrarre al mercato illegale una vera e propria “polveriera” pronta a essere immessa in circolazione durante le festività di fine anno. Circa una tonnellata di fuochi pirotecnici clandestini è stata sequestrata nell’ambito di una vasta operazione di controllo del territorio,

Il sequestro assume un valore rilevante sotto il profilo della prevenzione: ogni anno, infatti, l’utilizzo di fuochi d’artificio illegali contribuisce ad alimentare un drammatico bollettino di feriti, spesso giovanissimi. Un fenomeno che l’Arma dei Carabinieri continua a contrastare con controlli serrati e interventi mirati, soprattutto nei periodi più delicati dell’anno.

Nel ribadire l’impegno a proseguire l’azione di vigilanza su tutto il territorio, i Carabinieri rinnovano l’invito alla cittadinanza, in particolare ai più giovani, a un uso consapevole degli artifizi pirotecnici e a un acquisto responsabile, scegliendo esclusivamente prodotti certificati e conformi alle norme di sicurezza.

Si precisa che le persone denunciate sono da ritenersi presunte innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.