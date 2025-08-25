Maxi operazione interforze lungo il litorale vibonese nella giornata di domenica

Sulla base delle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura lo scorso venerdì e di seguito alle indicazioni di dettaglio stabilite in sede di tavolo tecnico svoltosi in Questura, con ordinanza del Questore di Vibo Valentia è stato predisposto, nella giornata di ieri, un dispositivo aereo, navale e terrestre interforze che ha consentito di intensificare le attività di vigilanza e controllo lungo il litorale vibonese.

Nello specifico, i controlli a mare sono stati assicurati da sette motovedette di Guardia Costiera e del Reparto Operativo Navale della Guardia di Finanza, oltre che dal pattuglione d’altura Nave Oreste Corsi della Guardia Costiera che ha consentito di dispiegare due battelli veloci per le attività di controllo.

Nell’ambito dell’operazione è stato altresì impiegato un elicottero della Guardia di Finanza, nonché numerose pattuglie a terra della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Polizia Locale dei Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Tropea e Ricadi che hanno permesso di assicurare una totale copertura nei servizi di vigilanza lungo la fascia costiera, dal Comune di Pizzo al Comune di Ricadi.

All’esito dei numerosi controlli effettuati a mezzi nautici, stabilimenti balneari, attività di noleggio e locazione di natanti da diporto, sono state accertati 20 illeciti amministrativi, fra cui nr. 4 violazioni concernenti la navigazione di unità da diporto nella fascia di mare riservata alla balneazione, nonché varie violazioni all’Ordinanza di sicurezza balneare, ed operato un sequestro di molteplici attrezzature balneari posizionate illegittimamente sull’arenile.

Una persona è stata, inoltre, deferita alla competente Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di specchio acqueo e arenile sulla spiaggia di Santa Maria del Comune di Ricadi.

L’attività si è svolta sulla scorta delle direttive impartite dalla Prefettura ed in piena sinergia fra tutti gli organi di Polizia intervenuti, che hanno dimostrato di saper mettere in campo la collaborazione che caratterizza ogni occasione in cui si svolgono operazioni coordinate, a beneficio dell’efficienza ed efficacia dell’azione di prevenzione e repressione degli illeciti.

Le attività di controllo delle acque e del litorale di giurisdizione proseguiranno, anche nell’ambito dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2025”, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.