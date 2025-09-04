Maxi Operazione “Millenium”: estradato uomo dalla Spagna con l’accusa di associazione a delinquere.

Reggio Calabria, 4/09/2025 – Il tempestivo intervento dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha permesso la cattura di un uomo, estradato dalla Spagna e attualmente in Italia; trattasi di uno tra gli indagati colpiti da misura cautelare nell’ambito della maxi operazione “Millennium”.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, era già scattata all’alba del 21 maggio 2025 interessando diverse regioni italiane(tra cui Lombardia, Calabria, Lazio, Emilia Romagna e Piemonte) e aveva visto impegnati centinaia di Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria con il supporto del ROS, dello Squadrone Eliportato Cacciatori, del 14° Battaglione Calabria, dei Nuclei Cinofili, del Nucleo Elicotteri e dell’Unità ICAN per il coordinamento internazionale.

Sull’uomo estradato pendono le accuse di associazione a delinquere a fini di traffico illegale di sostanze stupefacenti, accusa aggravata dall’essere ritenuto parte integrante del sistema criminale smantellato dai carabinieri del comando provinciale reggino.

Al momento dell’esecuzioni delle ordinanze, l’uomo era in territorio spagnolo e solo grazie alle interlocuzioni info-operative avviate dall’Unità I-CAN in stretta cooperazione con le autorità spagnole, ne è stata possibile la cattura e l’estradizione in Italia.

L’operazione “Mllenium” radica le sue origini nel 2018 e ha consentito di eseguire 97 misure cautelari (81 in carcere, 16 ai domiciliari) e il sequestro preventivo di due società ritenute strumentali alle attività illecite.

Coinvolti i vertici di alcune tra le principali cosche della provincia reggina, attive nei tre mandamenti (tirrenico, jonico e centro), accusati di reati gravissimi: associazione mafiosa, traffico internazionale di droga, estorsione, sequestro di persona, scambio elettorale politico-mafioso e detenzione di armi.