Mbuzat emoziona San Giorgio Albanese con la 6° infiorata nel solco della tradizione

Preservare le tradizioni e trasformarle in eventi identitari è fondamentale per mantenere viva la memoria di una comunità.

L’Infiorata del Corpus Domini è sicuramente uno di questi momenti unici, ideato per unire l’antica usanza di creare tappeti di fiori al passaggio della processione dell’Ostensorio dell’Eucaristia con un evento che esalta la rinascita, la primavera e che riporta alla memoria le antiche Anthesteria e Adonìe, che si celebravano in Grecia per venerare la rinascita e i cicli della natura.

Un’occasione per celebrare la bellezza, la creatività e il legame profondo con le nostre radici.

A svelare la programmazione della sesta edizione dell’Infiorata è il Sindaco Gianni Gabriele invitando turisti e cittadini a visitare il borgo arbëresh in occasione dell’evento che si terrà da sabato 21 a martedì 24 giugno prossimi.

L’Infiorata del Corpus Domini dice che si tiene ogni anno in concomitanza questa solennità, è diventato un evento cardine del progetto Mbuzat Emoziona – Destinazione Arberia.

Per questa edizione, l’infiorata si estenderà lungo Via Roma, con un tema libero che consentirà ai partecipanti di esprimere al meglio la propria creatività.

L’organizzazione è curata dal Vicesindaco Giuliano Conforti e dall’Assessore Aurelia Sprovieri, con il prezioso aiuto dei volontari Giorgia La Valle, Daniela Zanfini e Grazia Felicetti.

L’iniziativa è realizzata attraverso il capitolo di spese per ricompense agli Amministratori ed è alimentato proprio dalle risorse derivanti dalla rinuncia agli emolumenti da parte del Vicesindaco, il quale ha destinato tali somme alla realizzazione di eventi e manifestazioni a beneficio della collettività.

Quest’anno saranno sedici i gruppi che parteciperanno all’Infiorata, provenienti anche dal territorio circostante. Tra questi spiccano l’Associazione Il Faro, il Gruppo Comunione 2025, il Progetto SAI San Giorgio Albanese e la Contrada Palombara.

Non mancheranno, poi, le opere realizzate dalla Pro Loco San Giorgio, dal gruppo Erasmus, dall’Associazione Liberamente e dalla Contrada Cuccio.

Saranno presenti anche le Scuole dell’Infanzia di San Demetrio e San Giorgio Albanese, la Scuola Primaria, il Progetto SAI Vaccarizzo, la Banda Musicale Santo Patrono, il Gruppo San Giorgio in Rosa, l’Oratorio L’Arcobaleno e Le Amiche in Fiore di San Demetrio Corone.

Si parte sabato 21 giugno, in Piazza Marconi, alle 9 con i saluti istituzionali del Sindaco e della Giunta. Seguiranno l’apertura dei lavori, l’estrazione e l’assegnazione degli spazi per la realizzazione delle creazioni floreali.

Gli artisti lavoreranno fino a sera quando alle ore 21 è previsto lo spettacolo musicale in compagnia dei Sound Retro.

Domenica 22 giugno, poi, in Via Roma, alle ore 17.30 si terrà la celebrazione del Corpus Domini e la benedizione delle creazioni floreali. Dal 22 al 24 giugno, sempre in Via Roma, i visitatori potranno scoprire e votare le creazioni floreali.

Proprio martedì 24, invece, sempre su Via Roma, alle ore 19 si terrà la cerimonia delle premiazioni a cura dell’Amministrazione comunale. Saranno proclamati due vincitori: il Premio Social, basato sui voti online, e il Premio Popolare, determinato dai voti in presenza.

Durante i giorni dell’evento, sarà possibile degustare menù a tema infiorata nelle attività ristorative del borgo.