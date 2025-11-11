Medaglia d’Oro Stellata 2025 al Polo Tecnico Professionale “Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca” di Catanzaro

Il Polo Tecnico Professionale “Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca” di Catanzaro – Sede Pacioli conquista la Medaglia d’Oro Stellata 2025, massimo riconoscimento assegnato nell’ambito del Concorso Nazionale Monumenti Sonori / Voci delle Scuole Italiane, con il video La Voce della Ciminiera. Un Secolo di Tonnina. A ciò si aggiunge l’importante inserimento del progetto nell’Atlante dei Monumenti Adottati dalle Scuole Italiane, un vero e proprio Atlante virtuale che accompagna alla scoperta degli straordinari tesori del nostro Paese. Tra le scuole di tutta Italia, la Sede Pacioli rientra tra le sei scuole superiori di secondo grado premiate con la Medaglia d’Oro Stellata e rappresenta l’unica scuola della Calabria ad aver conseguito questo prestigioso riconoscimento. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il 14 novembre presso La Città della Scienza di Napoli, nella Sala Newton.

Nel Centenario della Ledoga, nota ai più come Tonnina e raro esempio di archeologia industriale che domina il suggestivo paesaggio di Catanzaro Marina, torna a essere protagonista grazie a un progetto che unisce memoria, creatività e passione. Un premio di grande prestigio che celebra una scuola capace di ridare voce a un simbolo della storia industriale e civile, trasformandolo in un’emozionante testimonianza di identità e rinascita. Il concorso, promosso da Fondazione Napoli Novantanove, presieduta dalla Dott.ssa Mirella Stampa Barracco, che con lungimiranza e instancabile tenacia promuove percorsi di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Cultura.

Determinante il sostegno della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Elisabetta Zaccone, che ha creduto fin dall’inizio nel valore educativo e simbolico dell’iniziativa, affermando che: la scuola è presidio di cultura e bellezza, luogo in cui la memoria diventa radice e futuro, e i giovani imparano a custodire ciò che appartiene a tutti.

Un riconoscimento che onora l’intera comunità scolastica e il territorio, grazie anche al consenso e alla sinergia istituzionale della Provincia di Catanzaro, Ente gestore del sito della Ledoga, con il Presidente Dott. Mario Amedeo Mormile e il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Eugenio Costanzo, che hanno seguito con cura e partecipazione le azioni di tutela e restyling dell’area.

Un’opera corale, originale e intensa nel Centenario della Tonnina, “La Voce della Ciminiera. Un Secolo di Tonnina” https://www.atlantemonumentiadottati.com/adozioni/2024-2025-polo-tecnico-professionale-grimaldi-pacioli-petrucci-ferraris-maresca-lantica-ciminiera-della-tonnina-lo-storico-stabilimento-industriale-della-ledoga/#jv-video è un racconto che intreccia storia, emozione e identità. La Prof.ssa Patrizia Spaccaferro, Referente del Concorso, autrice della sceneggiatura e voce narrante della Ciminiera, insieme alle voci dei giovani studenti, guida da anni un appassionato percorso di valorizzazione del sito Ledoga e del Museo del Mare all’ombra della Tonnina, trasformando la conoscenza storica in consapevolezza civica e promuovendo la memoria come valore educativo e civile.

Gli studenti delle classi III E, IV B e IV E hanno collaborato con entusiasmo e dedizione alla realizzazione del video. La loro creatività ha dato forma e colore a un progetto che parla al cuore, tra scenografie luminose, rose dorate simbolo del Centenario e gesti che celebrano la rinascita del monumento.

Attraverso un linguaggio poetico e visivo, la Ciminiera si fa simbolo che parla: la nascita della Ledoga nel 1925, la distruzione durante i bombardamenti del 1943 anche della Ciminiera e la successiva rinascita, che oggi si erge nel cielo di Catanzaro Lido, segno di resilienza e memoria viva. Nel video, la Ciminiera — testimone silenziosa di un secolo — ritrova la propria voce: Oggi, nella mia solenne maestosità di monumento, insieme al Bollitore, il suo ricordo (Ledoga) respira ancora. Un messaggio che si rinnova nel tempo e si amplifica attraverso le voci dei giovani, che dichiarano: Noi siamo le Sentinelle della tua Bellezza. Rose dorate, il nostro dono al tuo passato. Sei amore. Sei storia. Sei cultura E noi, siamo la tua voce. Oggi. Domani. Per sempre.

A rendere ancora più intensa l’opera è la colonna sonora originale inedita, “Sinfonia per la Tonnina”, composta dal M° Lucio Ranieri presso lo Studio di Registrazione Yara Record di Catanzaro, con la violinista M° Mariavittoria Armone.

Il gruppo di lavoro ha visto la collaborazione della Referente della sede Pacioli, Prof.ssa Maria Pugliese e del personale ATA, oltre al prezioso contributo di professionisti del territorio come Danilo Assara per le riprese video e drone, Nicola Stillo per la fotografia e il montaggio e la Wedding Planner Michelle Miliè per la cura scenografica. Insieme hanno saputo trasformare la visione in emozione, la storia in poesia visiva, il ricordo in luce viva: una sinergia perfetta, dove ogni dettaglio è un atto d’amore verso la memoria. “La Voce della Ciminiera. Un Secolo di Tonnina” è dunque più di un video: è una dichiarazione d’Amore per il territorio, un Inno alla Cultura e un atto di Cittadinanza Attiva che rinnova il legame tra scuola, comunità e memoria storica.