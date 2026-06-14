Medicina d’Emergenza: a Reggio Calabria il primo corso TECC della regione Calabria

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, in stretta e virtuosa collaborazione con gli istruttori della Tactical Rescue Association, annuncia l’organizzazione del corso di formazione avanzata TECC (Tactical Emergency Casualty Care).

L’evento, di portata storica per il territorio, si svolgerà nelle giornate del 19 e 20 giugno c.m. presso la sede istituzionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Si tratta di un traguardo assoluto: per la prima volta in Calabria viene strutturato e offerto un corso TECC specificamente rivolto ai professionisti medici ed odontoiatri.

Questo evento formativo d’avanguardia è il risultato diretto di una straordinaria sinergia e visione condivisa tra i vertici dell’Ordine reggino e gli specialisti della Tactical Rescue Association, uniti dall’obiettivo comune di elevare gli standard di risposta sanitaria nelle situazioni di emergenza complessa.

Un “taglio” prettamente tattico per la sicurezza dei sanitari

Il protocollo TECC rappresenta lo standard internazionale per il trattamento medico delle vittime in scenari operativi non convenzionali, ambienti ostili, situazioni di emergenza massiva o minaccia attiva.

Acquisire queste competenze permette al personale sanitario di intervenire con tempestività e precisione, massimizzando la salvaguardia delle vite umane e la sicurezza degli operatori stessi sul campo.

Tuttavia, la vera rivoluzione metodologica di questo corso risiede nel suo spiccato taglio tattico-operativo infatti oltre all’imprescindibile preparazione sanitaria, il personale medico verrà formato sotto l’aspetto puramente tattico.

I camici bianchi apprenderanno le manovre e le strategie operative necessarie per muoversi in totale sicurezza in scenari caratterizzati da una minaccia attiva.

L’addestramento permetterà ai medici di capire come progredire sul campo scortati da operatori di polizia armati all’interno di aree critiche, come distinguere una copertura efficace (protezione balistica) da un semplice riparo per non rivelare la propria posizione, come riconoscere ordigni artigianali improvvisati (I.E.D.) e, soprattutto, come operare un soccorso sanitario in condizioni di stress elevatissimo, arrivando a gestire un’eventuale aggressione armata diretta durante le manovre di cura.

Il percorso, strutturato in circa 15 ore su due giornate, unisce sessioni teoriche e intense esercitazioni pratiche insieme a simulazioni d’azione in scenari realistici con rumore, fumo e oscurità per testare le capacità di reazione degli operatori sotto stress psicofisico estremo.

A elevare ulteriormente il prestigio e il valore dell’iniziativa è l’altissimo profilo del corpo docente.

La Tactical Rescue Association è un’associazione no-profit radicata proprio a Reggio Calabria, che si impone come un’autentica eccellenza a livello nazionale nel settore della formazione e della consulenza avanzata rivolta alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e ad altri soggetti operanti nel comparto tecnico-emergenziale.

Tutti gli istruttori dell’associazione provengono dalle forze armate e dalle forze di polizia dello Stato, con diversi elementi estratti direttamente da reparti operativi d’élite.

I docenti rappresentano vere e proprie eccellenze nei rispettivi ambiti di specializzazione: dall’antisabotaggio all’antiterrorismo, passando per la sanità militare e le tecniche operative.

Questa straordinaria combinazione di reali competenze sul campo garantisce ai partecipanti un addestramento caratterizzato dai più elevati standard di realismo ed efficacia pratica oggi disponibili.

A testimonianza dell’alto valore scientifico e dell’accuratezza didattica, il corso è stato ufficialmente registrato presso la Commissione Nazionale del Ministero della Salute, ottenendo il riconoscimento di ben 14 crediti E.C.M.

Dato il carattere prevalentemente pratico e l’elevato profilo dell’addestramento, l’accesso alla sessione è rigorosamente limitato a un contingente selezionato di 100 professionisti, così ripartiti:

80 posti riservati esclusivamente ai Medici Chirurghi

20 posti riservati esclusivamente agli Odontoiatri

La presidenza dell’Ordine, il Dr. Pasquale Veneziano e il Presidente della Tactical Rescue Association, il Dott.Vincenzo Masseo, esprimono profonda soddisfazione per la risposta e l’entusiasmo attorno a questa iniziativa, che proietta la sanità reggina e calabrese ai massimi livelli della medicina d’emergenza tattica.