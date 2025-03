Meditazione e musica dal vivo: un viaggio sensoriale con Biagio Accardi

di Nicoletta Toselli

Serra San Bruno – Un’esperienza immersiva che combina suono, meditazione e benessere. L’artista calabrese Biagio Accardi propone un viaggio di sensazioni, emozioni e vibrazioni attraverso l’uso della voce e di strumenti dal forte potere evocativo. Una meditazione con musica dal vivo che si configura come un momento di profondo rilassamento, finalizzato a ritrovare la connessione con se stessi, armonizzare le emozioni e generare pace interiore.

Accardi, performer e autore di canzoni, libri e produzioni teatrali, è da tempo impegnato nella ricerca del potere terapeutico della musica. Le sue composizioni, ispirate alla World Music, sono state definite “un affresco poetico e ammaliante dall’intenso potere arcaico”. Fondatore dell’Eco Campo degli Enotri, luogo che unisce ecologia, arte e spiritualità, ha ideato “Viaggiolento”, un percorso a piedi nel Parco del Pollino accompagnato dalla sua asina Cometa, in un’iniziativa che invita a riscoprire la bellezza della lentezza.

L’ultima opera di Accardi, Ritüale – Shamanic Meditation, nasce da un’unica sessione di registrazione, in cui l’artista ha dato spazio alla spontaneità, lasciando che le note risuonassero nel corpo e nella mente in modo istintivo. Il lavoro si avvale di strumenti tribali come tamburi, bastone della pioggia, campane e flauti, oltre a strumenti moderni ed evocativi come il gong, l’handpan e lo shruti box. Il risultato è un’esperienza musicale che richiama rituali esoterici e mira a indurre introspezione e trasformazione interiore.

Dal 30 maggio al 1° giugno, l’Hotel La Fontanella, storico punto di riferimento dell’ospitalità nelle Serre Calabre, ospiterà un retreat olistico dedicato al benessere e alla connessione con la natura. Due giornate di immersione nella montagna e nelle pratiche spirituali, che includeranno yoga, trattamenti ayurvedici, immersioni nei boschi (Shinrin-yoku), rituali di benessere e una cucina sana e naturale.

L’evento vedrà la direzione artistica di Biagio Accardi, affiancato da esperti del settore: Mary Esposito, insegnante certificata di Hatha Yoga e membro dello Yoga Alliance; Valeria Gennari, guida specializzata nei Bagni di Foresta; Eugenio Notaro, facilitatore di Biodanza; e Chiara Carbone, fisioterapista esperta in medicina ayurvedica.

Il weekend si concluderà con un’esibizione musicale di Biagio Accardi, aperta anche al pubblico esterno, in cui l’artista coinvolgerà gli spettatori con le affascinanti sonorità della sua musica evocativa.