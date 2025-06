Mediterraneo Festival Corto: a Diamante la 15esima edizione tra cinema, cultura e impegno sociale

DIAMANTE (CS) – Tutto pronto a Diamante per la 15esima edizione del Mediterraneo Festival Corto, l’atteso appuntamento internazionale con il cinema breve che animerà la cittadina tirrenica dal 2 al 6 luglio. Organizzata come sempre dal CineCircolo Maurizio Grande con il patrocinio del Comune, la manifestazione si preannuncia ricca di eventi che spaziano dal cinema alla letteratura, dalla musica alle escursioni, confermando il suo ruolo di primo piano nel panorama culturale calabrese e nazionale.

L’edizione di quest’anno assume un valore speciale, essendo dedicata ai 50 anni della sezione italiana di Amnesty International, fondata nel 1975. Un anniversario importante che sarà celebrato con la presenza di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e con il convegno “Diritti Umani – 50 anni di Amnesty International Italia”, in programma sabato 5 luglio alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune.

A illuminare il festival ci saranno due grandi nomi del cinema italiano. Madrina della 15esima edizione sarà l’attrice Donatella Finocchiaro, che torna con affetto a Diamante, città che nel 2007 la ospitò sul set del film “L’Abbuffata” di Mimmo Calopresti. Al suo fianco, come ospite d’onore, Cristina Donadio, già madrina della scorsa edizione e quest’anno presidente di giuria.

Il programma delle serate Il via ufficiale sarà mercoledì 2 luglio alle 21:00 con la conferenza stampa presso l’Hotel Cristina. Da giovedì 3 luglio, il lungomare Mancini Fabiani (zona palme) diventerà il salotto del festival, ospitando a partire dalle 22:00 le serate di proiezione e premiazione dei cortometraggi in concorso. L’atmosfera di festa proseguirà con il Dopofestival, in programma nelle serate del 3, 4 e 5 luglio presso il Bar Pierino. Un’occasione per incontrare pubblico e ospiti in un contesto informale, accompagnati dalla musica del Peperoncino Jazz Festival e da degustazioni di prodotti tipici.

Un festival a tutto tondo: workshop, libri ed escursioni Ma il Mediterraneo Festival Corto è molto più di una semplice rassegna cinematografica. Il programma pomeridiano è ricco di appuntamenti culturali che animeranno diversi luoghi della città.

Alle ore 18:00, il DAC – Diamante Arte Contemporanea ospiterà tre workshop d’eccezione: dalla scrittura per il cinema d’animazione (4 luglio) all’uso dell’intelligenza artificiale per promuovere eventi (5 luglio) e per valorizzare l’arte urbana (6 luglio). Contemporaneamente, il centro storico sarà la cornice degli Incontri Letterari curati da Ciro Cianni, con le presentazioni dei libri di Dario Pontuale (4 luglio), Arianna Mortelliti, nipote del maestro Andrea Camilleri (5 luglio), e Gaetano Bruno (6 luglio).

Spazio anche alla valorizzazione del territorio, con un’escursione in barca all’isola di Cirella (4 luglio) e una passeggiata alla scoperta dei celebri murales di Diamante e dei Ruderi di Cirella (6 luglio).

Il legame tra cinema e promozione turistica sarà suggellato dalla proiezione in anteprima nazionale di uno spot su Diamante, realizzato dagli allievi della Scuola di Cinema di Napoli e della Scirocco Film Academy. Un’iniziativa che rafforza l’anima di un festival che, come sottolineano gli organizzatori, “di anno in anno si rinnova sempre mantenendo invariata la sua natura culturale e cinematografica”, un valore riconosciuto anche dall’UNESCO.