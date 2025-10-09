Meeting di gastroenterologia, Falcomatà: «In risalto le nostre eccellenze mediche»

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha aperto i lavori del convegno medico “Rhegion Digestive diseases: the present and the future”, portando i saluti della Città Metropolitana ai professionisti riuniti nei saloni della Fortezza di Santa Trada a Cannitello.

«Siamo felici ha detto di patrocinare un evento dal grande valore scientifico che offre un’occasione di riflessione, approfondimento e formazione rispetto a patologie che hanno un forte impatto sulla sanità pubblica, tra le principali cause di ricovero ospedaliero».

Nel ringraziare Filippo Bova, direttore dell’Uoc di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva all’Azienda ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ed organizzatore dell’importante evento medico insieme a Carmelo Luigiano, il sindaco ha sostenuto «il ruolo fondamentale rappresentato dalla prevenzione per evitare conseguenze peggiori in chi soffre di disturbi all’apparato digerente».

«Oltre a questo ha proseguito continuare a specializzarsi, rinnovarsi e crescere nella professione è, senza dubbio, motivo di maggiori garanzie e sicurezze per i cittadini.

Interessante, infatti, appare il focus incentrato sulle nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche in endoscopia digestiva, così come sulle tecniche di chirurgia mininvasiva e robotica».

«Ritengo ha concluso Giuseppe Falcomatà che questo importante meeting sia anche un’occasione di crescita per il nostro territorio perché mette in luce qualità e competenze che esistono e combattono, giornalmente, nel campo minato della sanità disastrata della nostra Regione.

Ad ogni modo, infine, avere nella nostra città metropolitana la presenza di illustri professionisti nel campo medico e scientifico può certamente contribuire a fare conoscere meglio la nostra città, le sue eccellenze e le sue bellezze».