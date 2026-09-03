Melissa aderisce alla campagna puliamo il mondo

Un paese più pulito non nasce soltanto dai servizi, ma dalla coscienza civica che una comunità riesce a coltivare, soprattutto tra i più piccoli.

È con questa visione che l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luca Mauro ha aderito alla trentaquattresima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, confermando la volontà di fare dell’educazione ambientale una scelta concreta, continua e riconoscibile.

La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale con deliberazione n. 119 del 17 agosto 2026.

L’Esecutivo ha dato indirizzo all’Ufficio competente per perfezionare l’adesione all’iniziativa e procedere all’acquisto del Pacco ridotto bambino, del valore di 220 euro, che comprende il materiale necessario all’organizzazione delle giornate e la copertura assicurativa per 25 volontari bambini e 5 volontari adulti.

Un percorso seguito anche dall’Assessore all’Ambiente ed Energie rinnovabili Edoardo Rosati, nell’ambito delle politiche comunali orientate alla sostenibilità, alla cura degli spazi pubblici e alla promozione di comportamenti quotidiani più responsabili.

Puliamo il Mondo è in programma, a livello nazionale, nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre 2026.

Per Melissa sarà un’occasione per coinvolgere scuole, associazioni e realtà locali in un’esperienza educativa dal forte valore simbolico: non una semplice giornata di raccolta, ma un laboratorio di cittadinanza attiva, dove i bambini imparano che il rispetto dell’ambiente passa dai gesti quotidiani e dalla responsabilità verso gli spazi comuni.

L’adesione a Puliamo il Mondo ricorda il Sindaco Luca Mauro si inserisce nel percorso green che Melissa sta portando avanti attraverso servizi, riconoscimenti ambientali, raccolta differenziata, iniziative nelle scuole e attenzione al decoro urbano.

La sostenibilità sottolinea non può restare una parola astratta: deve diventare comportamento, partecipazione, cura del territorio e rispetto dei luoghi in cui si vive.