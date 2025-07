Melissa celebra la giornata mondiale contro l’annegamento

La sostenibilità ambientale non è soltanto tutela paesaggistica ma anche cultura della prevenzione e sicurezza per residenti e turisti.

Ne è convinta l’Amministrazione guidata dal Sindaco Luca Mauro che, nel solco di un percorso di consapevolezza e consolidamento della destinazione turistica ecosostenibile, suggellata della quindicesima Bandiera Blu, della decima Bandiera Verde e della Bandiera AMI Green conquistata quest’anno, parteciperà attivamente anche alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento.

È la prima volta che la manifestazione viene organizzata sulle coste melissesi.

Il prossimo Venerdì 25 luglio, dalle ore 17, la spiaggia Bandiera Blu di Torre Melissa si trasformerà in un’aula a cielo aperto per diffondere nozioni di sicurezza e comportamenti fondamentali per la vita di tutti.

L’iniziativa, promossa dalla Foundation for Environmental Education (FEE) con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, coinvolge tutti i Comuni Bandiera Blu.

Essere Comune Bandiera Blu sottolinea il Sindaco Luca Mauro comporta responsabilità importanti, significa garantire standard altissimi di qualità delle acque, dei servizi e della gestione ambientale, ma anche investire sulla sicurezza in mare e in spiaggia.

La nostra destinazione ecofriendly aggiunge è riconosciuta per l’attenzione costante all’ambiente e alla salute pubblica. Eventi come questo contribuiscono a sensibilizzare grandi e piccoli, trasformando la prevenzione in cultura diffusa e quotidiana.

La giornata sarà animata dall’Associazione della Protezione Civile di Torre Melissa, guidata dal Presidente Simone Belestrieri, che effettuerà simulazioni di salvataggio e dimostrazioni di primo soccorso, tra cui la gestione di un caso di colpo di calore: dalla segnalazione dell’avvistamento da parte della pattuglia al tempestivo arrivo dei soccorsi medici.

Sarà, insomma, un pomeriggio dedicato alla sicurezza in mare durante il quale sono previsti anche briefing di approfondimento per tutti i partecipanti, alla presenza degli operatori turistici e balneari, dell’Amministrazione Comunale e, ovviamente, di tutti coloro, cittadini e turisti, che fruiscono delle spiagge cittadine.

È Un’occasione conclude Mauro per acquisire conoscenze che possono salvare vite umane e rendere la nostra comunità ancora più forte, consapevole e orgogliosa delle proprie bandiere di eccellenza ambientale. Conoscere può salvare una vita.