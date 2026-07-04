Melissa issa la sua 15° bandiera blu e conferma la sua rotta green

La Bandiera Blu non sale mai da sola su un pennone: porta con sé il lavoro silenzioso di una comunità, la disciplina quotidiana dei cittadini, l’impegno delle attività economiche, delle scuole, dei volontari, degli operatori e di chi ogni giorno sceglie di prendersi cura del proprio paese.

È così che è stata costruita anche la quindicesima Bandiera Blu consecutiva che non celebra soltanto la qualità del mare, ma conferma un percorso ambientale chiaro, fatto di servizi, raccolta differenziata, responsabilità pubblica e consapevolezza collettiva.

È quanto ha ribadito il sindaco Luca Mauro nel corso della cerimonia alzabandiera della Blue Flag che si è svolta alla presenza dell’Amministrazione comunale, della Capitaneria di Porto di Crotone rappresentata dal Comandante Francesco Esposito, dell’Assessore al Turismo del Comune di Cirò Marina Antonio Castiglione, intervenuto in rappresentanza del primo cittadino, del Consigliere provinciale Cataldo Maltese, delegato dal Presidente della Provincia, dell’Associazione Bersaglieri – sezione Nicola Milano di Rocca di Neto, della Polizia Municipale, della Protezione Civile di Melissa e della comunità.

Il primo momento simbolico si è svolto in Piazza Fragalà, dove è stata issata la prima Bandiera Blu.

Da qui ha preso forma il corteo che, accompagnato dalla Banda musicale di Melissa dell’Associazione Musicale Suoni e Note, guidata dal maestro e presidente Cosimino De Masi, ha attraversato il lungomare fino all’estremità sud, dove è stata innalzata una seconda bandiera.

Non è stata una semplice cerimonia, ma un gesto pubblico di appartenenza.

Il percorso lungo il mare ha raccontato visivamente il legame tra Melissa e la sua costa, tra il riconoscimento ottenuto e la responsabilità di custodirlo.

PLASTIC FREE 2026, MELISSA UNICO COMUNE PREMIATO NEL CROTONESE

A rafforzare questo percorso si aggiunge anche il riconoscimento Comune Plastic Free 2026, assegnato a Melissa lo scorso 15 marzo.

Un premio che valorizza l’impegno concreto nella tutela dell’ambiente e nella riduzione dei rifiuti plastici e che assume un significato ancora più rilevante perché, in tutta la Calabria, sono soltanto sette i comuni premiati, con Melissa unico Comune della provincia di Crotone.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Sindaco Luca Mauro e l’Assessore all’Ambiente Edoardo Rosati, che hanno rappresentato la comunità melissese in un momento simbolico per il territorio.

Anche questo riconoscimento conferma il valore delle campagne di sensibilizzazione promosse dall’Amministrazione e la collaborazione dei cittadini, protagonisti quotidiani di comportamenti più sostenibili.

Questo risultato ha evidenziato il Sindaco appartiene a tutti. Dalle attività commerciali alle scuole, dai volontari ai cittadini per finire ai turisti che con le buone pratiche quotidiane contribuiscono a rendere la nostra città più bella, più ordinata e più accogliente.

Questo quindicesimo riconoscimento, del resto, certifica un cambiamento culturale epocale.

L’obiettivo sottolinea è la regola cara a Baden Powell, il fondatore dello scoutismo: consegnare ai nostri figli un territorio migliore di quello che abbiamo ricevuto noi adulti.

Ecco, allora, che questa bandiera nasce dalla consapevolezza che amministrare significa rispettare l’ambiente, migliorare i servizi e mantenere alta l’attenzione, sempre.

La Bandiera Blu è un traguardo complesso, ma mantenerla negli anni richiede programmazione, continuità e responsabilità.

I parametri che ruotano intorno al riconoscimento non riguardano soltanto il mare, ma l’intero sistema di gestione del territorio: servizi, sicurezza, educazione ambientale, accessibilità, qualità urbana e raccolta differenziata.

È dentro questa visione questa Amministrazione comunale ha costruito negli anni un vero e proprio pedigree ecosostenibile, affiancando alla Bandiera Blu altri riconoscimenti importanti come la Bandiera Verde dei pediatri e la Bandiera Lilla, che raccontano una destinazione attenta ai bambini, alle famiglie, all’inclusione e alla fruibilità degli spazi pubblici.