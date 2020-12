Melito Porto Salvo: Ancadic “apprezziamo atto di responsabilità nell’intervento sulla rete fognaria di pilati”

Condividi

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Melito di Porto Salvo, con nota del 14 dicembre scorso ci aveva comunicato che in merito alla nota dell’ANCADIC del 12/12/2020, con la quale venivano segnalate alcune criticità nella rete fognaria di via Pilati e nel torrente Tuccio si stava intervenendo sulla rottura della rete fognaria in via Pilati mediante sostituzione di circa 10 metri di condotta.

Mentre per quanto riguardava le criticità del torrente Tuccio che si era intervenuti a seguito di nostra segnalazione con la sostituzione di un tratto di condotta fino alla spalletta del ponte Pilati e lo scarico presente nel torrente Tuccio derivava da una perdita idrica (quindi non è una scarico fognario).

Lo stesso Dirigente con successiva nota dello scorso 22 dicembre ci ha comunicato che i lavori di sostituzione della condotta di via Pilati sono stati eseguiti ed ultimati in data 17/12/2020.

Prendiamo atto e apprezziamo l’intervento che ha rimosso il grave inconveniente igienico sanitario e le comunicazioni fatte alla scrivente associazione e ci auguriamo che l’Amministrazione comunale nell’immediato futuro intervenga sull’intero sistema di depurazione che continua a recare disagi e potenziali danni alla salute della popolazione e all’economia e all’immagine della bella cittadina di Melito di Porto Salvo.