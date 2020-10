Melito Porto Salvo: avviso ai creditori da parte della commissione straordinaria inerente il dissesto finanziario al comune

Condividi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (D.P.R. 3 settembre 2020)

AVVISA

Chiunque abbia interesse che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 254, comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., si è dato avvio alla procedura di rilevazione delle passività del Comune di Melito di Porto Salvo (il cui dissesto finanziario è stato dichiarato

con deliberazione del C.S. n° 1 del 25 febbraio 2020) pubblicando, in data 12.10.2020, il relativo avviso pubblico all’Albo Pretorio on line del medesimo Ente.

Chiunque ritenga di averne diritto dovrà presentare, entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione del predetto avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Melito di Porto Salvo, a pena di esclusione, domanda in carta libera debitamente sottoscritta, unitamente a un documento di identità in corso di validità, anche tramite PEC all’indirizzo: s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it, corredata da idonea documentazione e contenente le informazioni meglio specificate nel predetto avviso.

Copia integrale dell’avviso di cui sopra e del modello di domanda sono pubblicati nel sito web istituzionale dell’Ente: www.comune.melitodiportosalvo.rc.it, nell’apposita sezione dedicata “Commissione Straordinaria di Liquidazione”.

La Commissione Straordinaria di liquidazione

(F.to Consiglio – Giordano – Quattrone)