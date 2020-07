Melito Porto Salvo: sistema di depurazione in tilt, perdurante disastro ambientale per l’Ancadic

Condividi

Perdura il pericolo per la salute delle persone e l’integrità dell’ambiente minacciato dal grosso quantitativo di liquami fognari senza alcun tipo di depurazione che scaricano sulla spiaggia del lungomare dei Mille e sulla via Rumbolo di Melito di Porto Salvo e cagionano un disastro ambientale con un alto numero di persone offese ed esposte al pericolo.

Stiamo parlando di due importanti scarichi fognari ma il fenomeno riguarda l’intero litorale atteso che il sistema di depurazione non funziona come dovrebbe.

E’ incomprensibile che dopo tanto tempo ancora la problematica depurazione a Melito PS non trova soluzione e non comprendiamo come sia possibile il perpetuarsi di questa gravissima minaccia per l’ambiente e per la salute pubblica se sono state individuate le cause e indicati gli interventi da eseguire con le prescrizioni di un termine entro il quale il tutto sarebbe dovuto avvenire.

Ci risultano interventi da parte dei Carabinieri, Autorità Marittima, Polizia Municipale per tutto il litorale di Melito PS ma nessuno interviene per la risoluzione e ci domandiamo se il comune non provvede chi deve provvedere e quali iniziative abbia preso il Commissario Prefettizio.

Lo scarico è stato accertato dallo scrivente nel pomeriggio del 28 luglio 2020 alle ore 17,00, ma in atto già prima.