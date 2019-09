Mendicino: insediate le Commissioni consiliari ed Eletti i presidenti e vicepresidenti

Si sono insediate il 9 settembre scorso le Commissioni consiliari permanenti, per come stabilito dal IV capo del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Le Commissioni, il cui compito è quello di studio, ricerca, proposta e collaborazione con la giunta e con tutto il consiglio comunale, sono tre e si occuperanno: la I° di affari generali e istituzionali, organizzazione e risorse umane, bilancio e finanze; la II° politiche culturali e socio sanitarie, pubblica istruzione, problematiche giovanili, immigrazione e integrazione; la III° urbanistica, ambiente, lavori pubblici protezione civile, agricoltura, attività produttive, sicurezza e legalità.

Nella stessa seduta sono stati eletti, con votazione palese ed all’unanimità i presidenti ed i vice di ciascuna Commissione.

Pertanto sono risultati eletti alla I° Commissione presidente il consigliere comunale di maggioranza Roberto Caputo e suo vice la consigliera di minoranza Francesca Reda. Alla II° presidente il consigliere di maggioranza Margherita Ricci e vice Maria Francesca Argento, consigliere di minoranza; alla III° presidente Margherita Ricci e vice il consigliere di minoranza Francesco Gervasi.