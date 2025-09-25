Mense scolastiche più sostenibili, consegnate lavastoviglie ad alta efficienza e kit riutilizzabili

Con l’obiettivo di promuovere l’attuazione di pratiche sostenibili e in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano, l’azienda Ecoross, gestore del Servizio di Igiene Urbana, ha consegnato in alcuni plessi scolastici cittadini due lavastoviglie di nuova classe energetica A e 500 kit di stoviglie riutilizzabili.

Le due lavastoviglie sono state assegnate ai centri di cottura delle scuole primaria Frasso e infanzia Matassa, così come i kit stoviglie composti da posate, piatto fondo, piatto piano e bicchiere.

L’iniziativa rientra tra le varie attività previste dall’azienda nell’ambito del Servizio di Igiene Urbana e ha un duplice obiettivo: ridurre la produzione di rifiuti e combattere gli sprechi, promuovendo comportamenti più sostenibili già a partire dai più piccoli.

La consegna delle attrezzature agli Istituti scolastici indicati dall’Ente Comune è avvenuta nella mattinata di mercoledì 24 settembre alla presenza dell’assessore all’Ambiente avv. Francesco Madeo, del Presidente della Commissione Ambiente Lorena Vulcano, dell’ufficio Ambiente nelle persone del Geom. Carmine Grispino e dell’Ing. Nilo Lefosse, e del management di Ecoross, sottolineando l’impegno condiviso tra istituzioni e operatori privati per una gestione più responsabile delle risorse.

«Siamo orgogliosi afferma il dott. Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana Ecoross di contribuire, insieme alle scuole e alle istituzioni locali, a ridurre gli sprechi e promuovere una cultura della sostenibilità ambientale, di cui questa iniziativa rappresenta un esempio concreto realizzato in piena sinergia con l’Ente comunale.

È stato bello vedere l’entusiasmo dei bambini: un segnale che il messaggio sta passando. Piccoli gesti come l’uso di stoviglie riutilizzabili e apparecchiature più efficienti possono fare una grande differenza per l’ambiente e per le future generazioni. Il progetto prevede ulteriori forniture, proprio per diffondere sempre più la cultura del riuso e della riduzione dei rifiuti».

A rimarcare l’importanza educativa e sociale dell’iniziativa è intervenuta anche la presidente della Commissione Ambiente del Comune di Corigliano Rossano:

«Sono felice dichiara Lorena Vulcano di aver preso parte a questo evento. Vedere la gioia dei bambini, incuriositi anche dai colori dei kit, è stato un momento molto positivo. Speriamo che riescano a cogliere il senso profondo di queste iniziative, che non sono solo pratiche ma anche educative».

Sul piano istituzionale, l’Amministrazione Comunale ha voluto sottolineare la portata innovativa del progetto:

«La scelta dei plessi scolastici afferma l’assessore all’Ambiente avv. Francesco Madeo è ricaduta su quelli dotati di centri di cottura interni: questo rende più semplice l’introduzione di stoviglie riutilizzabili, garantendo al tempo stesso sicurezza alimentare per gli studenti.

L’iniziativa, avviata in forma di start-up, potrà incidere significativamente non appena verrà estesa a tutte le scuole, riducendo in maniera consistente la quantità di rifiuti plastici prodotti in città. Ma l’aspetto più importante è l’educazione dei ragazzi: vogliamo formare cittadini consapevoli, con una mentalità europea e aperta al futuro.

È previsto anche un monitoraggio, non tanto sull’utilizzo delle stoviglie in sé, quanto sulla quantità di plastica risparmiata. Con il supporto di Ecoross e degli uffici comunali verificheremo i risultati, che saranno raggiunti in piena sicurezza per i bambini».

Entusiasmo e soddisfazione anche dal mondo della scuola, che vede in questo progetto un tassello fondamentale del percorso formativo degli studenti:

«Questa iniziativa è di grande importanza conclude la dirigente scolastica Tiziana Cerbino, dirigente dell’IC A. Amarelli perché ci consente di completare un percorso già avviato di sensibilizzazione e di educazione al riuso.

I kit di stoviglie riutilizzabili donati da Ecoross hanno suscitato molto entusiasmo tra i nostri alunni, che da anni vengono formati sulla raccolta differenziata e sulla salvaguardia del pianeta.

La nostra è una scuola “green”, parte di una rete nazionale dedicata a questi temi, e i bambini sono ormai preparati e consapevoli dell’importanza dell’ecologia.

Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una coscienza ambientale solida e condivisa».