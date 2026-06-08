Merano Wine Festival, impeccabile la tappa pop nel borgo di Cirò

Se il Merano Wine Festival ha raccontato al mondo il meglio dell’enogastronomia regionale, Cirò ne ha rappresentato il vero volto POP più autentico, partecipato e popolare.

Il borgo di Lilio, infatti, ha vissuto da protagonista una vetrina internazionale, trasformandosi in un laboratorio di qualità, organizzazione e senso di comunità. Per la seconda volta consecutiva ha saputo vincere una sfida complessa, dimostrando di poter ospitare un evento di respiro internazionale senza rinunciare alla propria identità.

È stata una prova di grande maturità collettiva, nella quale cittadini, operatori e istituzioni hanno condiviso obiettivi, responsabilità e anche inevitabili sacrifici. Sacrifici che sono valsi la pena, perché hanno restituito al borgo reputazione, centralità e nuove prospettive di sviluppo.

È quanto dichiara il sindaco Mario Sculco a consuntivo della seconda edizione di Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud, svoltasi dal 5 all’8 giugno tra Melissa, Cirò e Cirò Marina, con la giornata del 6 giugno dedicata allo Street Wine&Food Festival nel centro storico cirotano.

L’evento, nato dalla collaborazione tra Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, ARSAC e Merano WineFestival, insieme al Consorzio di Tutela e Valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa, ha portato nel cuore del terroir di Cirò degustazioni, masterclass, produzioni di qualità, musica, cucina territoriale e turismo esperienziale.

Un risultato reso possibile da una grande cabina di regia istituzionale e territoriale.

Un particolare ringraziamento sottolinea il Primo cittadino all’assessore regionale Gianluca Gallo, alla Regione Calabria e ad ARSAC per aver creduto nella capacità del cirotano di ospitare una manifestazione di livello internazionale e per aver costruito un modello che mette insieme promozione, identità e sviluppo.

Un grazie anche ai colleghi sindaci di Melissa e Cirò Marina, Luca Mauro e Mariagrazia Panebianco per il gioco di squadra dimostrato prima e durante l’evento, confermando che quando il territorio si presenta unito riesce ad essere più forte e competitivo; e all’organizzazione del Merano WineFestival guidata dal presidente Helmuth Köcher che, guardando positivamente al 2027, ha confermato con questa seconda edizione la forza del legame costruito con il territorio.

C’è stato un grande lavoro di squadra che ha visto dentro le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Protezione Civile, le associazioni, i volontari, agli operatori economici. A tutti e ad ognuno – ricorda ancora il Sindaco – un grazie di cuore.

Tra gli aspetti che il Primo cittadino considera più significativi vi è anche l’impegno assunto dall’assessore Gianluca Gallo nel raccogliere e rilanciare la sfida della riqualificazione del Castello Carafa.

L’obiettivo condiviso è quello di restituire pienamente alla comunità uno dei simboli più importanti di Cirò e renderlo, negli anni a venire, una location permanente capace di ospitare il Merano WineFestival e altri grandi appuntamenti nazionali e internazionali anche in diversi periodi dell’anno.

Il Merano WineFestival ha confermato anche un’altra traiettoria strategica condivisa tra Comune e Regione Calabria: promuovere il vino calabrese insieme ai suoi Marcatori Identitari Distintivi (MID).

Una missione di consapevolezza che vede proprio Cirò tra i territori più rappresentativi nella mappatura regionale dei MID della Calabria straordinaria, a partire dalla figura di Luigi Lilio, scientificamente riconosciuto come il calabrese di Cirò che ha dato alla Storia il Calendario del mondo, per finire a Giano Lacinio, il teologo francescano che rivoluzionato l’alchimia.

Ecco aggiunge il Primo cittadino il valore aggiunto del cirotano sta proprio nella capacità di tenere insieme eccellenza produttiva e racconto identitario, trasformando il vino in esperienza culturale e il territorio in destinazione riconoscibile sui mercati e nell’immaginario collettivo.

La comunità ha dato una prova importante di responsabilità. Ha accettato limitazioni, modifiche alla viabilità, disagi temporanei e una diversa gestione degli spazi pubblici perché ha compreso che un evento di questa portata appartiene al futuro stesso del territorio.

E questa seconda edizione scandisce dimostra che il borgo può ospitare manifestazioni di respiro internazionale senza perdere equilibrio, identità e senso di comunità.

Quello vissuto a Cirò conclude Sculco non è stato soltanto un evento riuscito, ma un esercizio collettivo di maturità. La comunità ha dimostrato di saper accogliere, rispettare le regole e contribuire alla riuscita di una manifestazione internazionale.

È da questa consapevolezza che bisogna ripartire, continuando a lavorare insieme alla Regione Calabria e ai partner istituzionali per fare di Cirò e del cirotano una piattaforma stabile di qualità, attrattività e sviluppo.