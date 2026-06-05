Merano Wine Festival, Mario Sculco “valore aggiunto, legare immagine Calabria come antica terra del vino a Lilio”

Valore aggiunto del Merano Wine Festival, grazie alla sensibilità e all’intuizione dell’assessore Gianluca Gallo e al patron Helmut Kocher, è praticamente l’aver abbinato in maniera ormai indissolubile la Calabria come antica terra del vino alla figura di Luigi Lilio, l’Italiano di Cirò che nel XVI secolo ha donato alla storia il Calendario che ancora oggi regola la vita civile della maggior parte del pianeta.

L’attenzione che la Regione dimostra per quello che è forse il più importante dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria è testimoniata dalla celebrazione della Giornata regionale del Calendario in Cittadella, nello scorso mese di marzo, che ha visto da quella data l’apposizione all’ingresso del basso rilievo a lui dedicato.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Mario Sculco intervenendo ieri (giovedì 4) alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione enologica pronta a partire oggi, venerdì 5 giugno e che toccherà Cirò, domani sabato 6.

Intervenendo insieme ai colleghi Luca Mauro, sindaco di Melissa e a Mariagrazia Panebianco, neo sindaco di Cirò Marina, allo stesso Assessore regionale Gallo e al patron del Merano Wine Festival, Kocher, al presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dei Vini Cirò e Melissa, Carlo Siciliani, alla direttrice dell’Arsac, Fulvia Caligiuri, alla dirigente del settore Promozione del dipartimento regionale Agricoltura, Saveria Cristiano, e ai consiglieri regionali Sergio Ferrari e Domenico Giannetta, Sculco ha sottolineato l’importante impegno sinergico sotteso alla manifestazione giunta alla seconda edizione e destinata alla riappropriazione culturale ed identitaria delle proprie radici attraverso uno dei più importanti prodotti del territorio, capace di camminare insieme al prodotto-territorio.

Sono particolarmente contento ha aggiunto che Melissa faccia parte del nuovo protagonismo in una terra che annovera tra i più importanti MID della Calabria Straordinaria, per citarne alcuni, dal Teorema di Pitagora a Giano Lacinio, l’alchimista che per la prima volta spiegava i segreti della natura anticipando il fumetto; dalla Scuola di atletica crotoniate a Milone di Crotone, da Faillo di Kroton, ritenuto il primo eroe d’Occidente; ad Alcmeone, medico e filosofo nella Crotone di 2500 anni fa, considerato il padre dell’anatomia e della fisiologia; passando da Giovanni Leonardo di Bona fino all’Acrolito di Apollo Aleo, l’esempio più noto di statua costruita secondo la tecnica acrolita e al Puttino di Cutro, il primo campione nella storia degli scacchi del XVI secolo.