Merenda: «Il Parco del Vento di Punta Pellaro un altro tassello della rigenerazione urbana che restituisce dignità e socialità ai quartieri»

«Con il Parco del Vento sul lungomare di Pellaro abbiamo un altro tassello della rigenerazione urbana che restituisce dignità e socialità ai quartieri».

Ad affermarlo in un comunicato stampa è Massimiliano Merenda, consigliere comunale delegato ai Parchi e Giardini.

«Una delle linee di mandato declinata dall’Amministrazione Falcomatà è la cura del verde pubblico e, con essa, la rigenerazione urbana dei quartieri.

L’intervento realizzato al Parco del Vento del Lungomare di Pellaro rappresenta un esempio concreto di questa visione: un’opera costruita da zero, in un’area dove prima non esisteva nulla. Oggi restituiamo alla città un nuovo spazio di socialità e benessere.

L’intervento ha permesso di dare continuità e nuova identità a un’area che è stata completamente trasformata: sono stati realizzati un parco giochi per bambini, aree verdi curate, uno spazio fitness all’aperto e un parcheggio, tutti elementi che contribuiscono a creare un ambiente urbano più vivibile e accogliente».

«Con piccoli ma significativi gesti di normalità ha aggiunto Merenda come la realizzazione di un parchetto o di uno spazio verde, si restituisce ai cittadini e al territorio un senso di appartenenza e si promuove la socialità.

È già successo con la piazzetta del Rione Marconi: interventi mirati che vanno a riqualificare zone degradate o marginali, coinvolgendo sia il centro che le periferie».

«Il Parco del Vento diventa così un nuovo “luogo del cuore” per i cittadini, un tassello in più nella visione di una Reggio Calabria che riscopre la sua identità di città affacciata sul mare.

Questa linea immaginaria che unisce le aree rigenerate lungo la costa conclude Merenda restituisce non solo bellezza, ma anche dignità e vivibilità a interi quartieri.

Pellaro, con la sua cornice naturale straordinaria, è oggi più che mai parte integrante di questa nuova idea di città».