Santa Maria del Cedro: messa in sicurezza Abatemarco e Passerella Pedonale

“Sono iniziati oggi i lavori relativi alla realizzazione della passerella pedonale sul fiume Abatemarco, grazie a un finanziamento ministeriale di circa 500.000 euro”. A riferirlo lunedì 4 novembre 2024, il sindaco del Comune di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere.

L’opera è compresa nei lavori di messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Abatemarco. In queste ore è stata recintata l’area oggetto dell’intervento, in corrispondenza del tratto di Ss. 18 Tirrena Inferiore che passa sul corso del fiume ed effettuati i primi movimenti di terreno.

Si proseguirà poi con le opere propedeutiche alla messa in sicurezza del tratto finale del corso d’acqua e alla realizzazione dell’attraversamento pedonale in metallo e legno. Il ponte, come da progetto, correrà parallelamente al tracciato della Ss 18 e, una volta ultimato, collegherà il tratto di lungomare cittadino inaugurato nel 2023, a nord dell’Abatemarco, e via Alicudi. Lungo quest’ultima strada, che costeggia il fiume in direzione mare, saranno realizzate opere pedonali di collegamento al cosiddetto “quarto tratto” del lungomare, la cui realizzazione è stata avviata a ottobre scorso.