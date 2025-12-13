Messa in sicurezza di alberi pericolanti sulla Ss182 Trasversale delle Serre a Chiaravalle Centrale

Nei giorni scorsi il personale Anas è intervenuto per la messa in sicurezza di alcuni alberi pericolanti nel territorio comunale di Chiaravalle, lungo la strada statale 182 “Trasversale delle Serre”, al km 72,900.

Le operazioni sono state condotte in coordinamento con i Vigili del Fuoco, al fine di garantire la piena sicurezza della circolazione stradale.

Per garantire la sicurezza degli utenti, si è reso necessario chiudere temporaneamente il tratto stradale interessato, deviando il traffico sulla strada statale 713 “Delle Serre Calabre”.

Nel corso dell’intervento, sono stati rimossi complessivamente cinque alberi che presentavano condizioni di instabilità e costituivano un potenziale rischio per i veicoli in transito.

