Messignadi in festa: due settimane di eventi tra fede e tradizione per Sant’Antonio

MESSIGNADI (RC) – Tutto è pronto a Messignadi per i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova. Dal 1° al 14 giugno 2026, la comunità si stringerà attorno al proprio Santo patrono con un ricco calendario che fonde spiritualità, cultura locale, musica e momenti di aggregazione popolare.

Un cammino di fede e devozione

, il programma religioso, curato dal parroco Sac. Francesco De Felice, inizierà il 1° giugno con la tradizionale “tredicina” di preghiera. Tra gli appuntamenti salienti, il 4 giugno si celebrerà il primo anniversario dell’arrivo a Messignadi della Reliquia di Sant’Antonio di Padova, mentre il 7 giugno sarà dedicato alla Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, con la processione per le vie del paese. I festeggiamenti culmineranno il 13 giugno, giorno della Festa Liturgica del Santo, con la solenne celebrazione eucaristica, la benedizione del pane e la processione solenne.

Un palinsesto civile tra musica e gastronomia

Parallelamente al percorso religioso, il Comitato Festa ha predisposto un denso programma civile coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.

La manifestazione prende il via il 1° giugno con la terza edizione di “Pizza in Piazza”. Il calendario prosegue con un mix di tradizione e divertimento: dal torneo di calcio balilla (3 giugno) alla riscoperta delle radici locali con la rappresentazione teatrale “Mu portai ‘ntesta” (4 giugno), fino alla rinomata “Sagra di maccarruni i casa cà carni i crapa” il 6 giugno.

Non mancheranno i grandi eventi musicali: il 13 giugno, in Largo M. Cardisco, è atteso il concerto di musica etno-popolare del Maestro Cosimo Papandrea, seguito il 14 giugno dall’esibizione di Michele Zarrillo, tappa del suo “Live tour 2026”.

Il programma è arricchito da iniziative solidali, come la raccolta donazioni con l’autoemoteca AVIS prevista per il 12 giugno, e momenti di folclore con il passaggio dei “Giganti” e la musica tradizionale di organetto e tamburello. Il tutto sarà coronato da un suggestivo impianto di luminarie e dal gran finale pirotecnico curato dalla ditta “Pirotecnica Morabito”.

Una celebrazione che si conferma, anno dopo anno, punto fermo per l’identità di Messignadi, capace di coniugare il rigore della devozione con il calore della festa in piazza.