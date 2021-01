Messina: il Gen. di C. d’A. Gianfranco CAVALLO diventa nuovo Comandante interregionale CC “Culqualber”

Condividi

Alla presenza del Comandante generale dell’Arma, si è svolta a Messina il 12 gennaio nella Caserma intitolata alla Medaglia d’oro al valor militare “Antonio BONSIGNORE” la cerimonia di avvicendamento tra il cedente Gen. di C. d’A. Carmelo BURGIO, che, dopo un anno dall’insediamento, lascia l’incarico ed il subentrante Gen. di C. d’A. Gianfranco CAVALLO che ha assunto l’incarico di Comandante del Comando interregionale CC “Culqualber” con sede a Messina e giurisdizione in Calabria e Sicilia.

Il Generale Gianfranco CAVALLO, promosso al nuovo grado di Generale di Corpo d’Armata con decorrenza dal 1 gennaio 2021, è nato a Chivasso (TO) il 4.9.1958.

Dal 1977 al 1981 ha frequentato l’Accademia di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma ed è laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza interna ed esterna.

Il 1^ Settembre del 1981, è stato destinato al Battaglione Allievi Carabinieri ausiliari di Fossano (CN), quale Comandante di Compagnia.

Dal 9 marzo 1983 al 31 dicembre 1984, ha retto il Nucleo Operativo della Compagnia di Milano “P. Manforte”.

Con il grado di Capitano, conseguito nel dicembre dell’84, ha comandato dapprima la Compagnia di Sassuolo (MO) e successivamente la compagnia di Acireale (CT).

Da Maggiore, giunge a Palermo nel 1990 ove ha retto gli incarichi di Responsabile della Sezione di P.G. della Procura e di Ufficiale Addetto presso la Regione Carabinieri.

Nel 95, ha comandato il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo e nel 99 giunge a Savona, quale Comandante Provinciale. Dal luglio 2001 al settembre 2003, ha retto il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Roma.

Dal settembre 2003 al settembre 2006 invece, ha retto, nell’ambito dello Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma, dapprima l’Ufficio Informatica e successivamente l’Ufficio Armamenti ed Equipaggiamenti Speciali.

Dal 28 settembre 2006 al 3 ottobre 2008 ha guidato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per poi essere destinato a Reparti del comando generale dell’Arma. Da dicembre 2013 sino ad ottobre 2016 ha comandato la Legione Carabinieri “Campania”.

Ultimamente il gen. CAVALLO ha ricoperto l’incarico di comandante Divisione Unità Specializzate DUS del Comando delle unità mobili e specializzate carabinieri “Palidoro” in Roma. Ed in precedenza per 3 anni aveva ricoperto l’incarico di Comandante della Scuola Marescialli di Firenze, dove nel settembre 2019 prima di lasciare l’incarico ha devoluto un’offerta all’Ospedale Pediatrico MEYER.

Il Generale Gianfranco CAVALLO, coniugato con 3 figli, è insignito di numerose onorificenze e benemerenze.