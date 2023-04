Metrocity a confronto con Cassa Depositi e Prestiti, il 4 aprile a Palazzo Alvaro un approfondimento dedicato agli Amministratori locali

Il convegno domani martedì 4 aprile alle ore 11.30, sarà l’occasione per presentare le opportunità e nuovi criteri di valutazione ed erogazione dei finanziamenti

Si terrà domani martedì 4 aprile, presso la sala “Perri” di Palazzo Alvaro, a partire la dalle ore 11:30, l’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana e dalla Cassa Depositi e prestiti dal titolo “Cdp per la Pubblica amministrazione: il nuovo modello di finanziamento d’impatto. I prodotti di finanziamento Cdp con focus sul prestito Green e le opportunità di gestione attiva del debito».

Dopo i saluti del sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, seguiranno le relazioni di Fabrizio Ferrari e Salvatore Russo sui nuovi criteri di valutazione e di erogazione dei finanziamenti.

L’evento sarà utile anche per presentare la gamma di prodotti di Cassa depositi e prestiti rivolti alla Pubblica amministrazione con particolare rilievo riservato al “Prestito Green”, il nuovo prodotto a tasso agevolato nato per sostenere gli investimenti Environmental social governance. Inoltre, verranno illustrate le opportunità offerte in favore degli enti locali per un’efficiente gestione attiva del debito.