Metrocity, Tridico: «Rispetto per Reggio Calabria. La nostra prima azione sarà quella di trasferire le deleghe»

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
86 minuto di lettura
Pasquale Tridico

«Reggio Calabria “lavora” al 30% delle sue possibilità perché ancora la Regione non ha trasferito alla città metropolitana le funzioni come, ad esempio, quelle che riguardano i settori dell’edilizia scolastica, il trasporto pubblico e la gestione del territorio. Tutto questo non è accettabile».

È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista.

«E che la Regione non abbia concesso le deleghe alla Metrocity è fatto grave. La nostra prima azione per la città metropolitana di Reggio Calabria sarà quella di distribuire all’ente le sue funzioni. N

on è concepibile che si giochi a fare i dispetti sulla base della differente appartenenza politica tra Occhiuto ed il sindaco metropolitano Falcomatà.

Questi conclude Tridico sono atteggiamenti che vanno in contrasto con la democrazia: Reggio Calabria merita rispetto».

