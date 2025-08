Michele Affidato firma i premi per il Marateale 2025

Si è conclusa la XVII edizione del “Marateale”, Premio Internazionale Basilicata, che ha animato per una settimana la splendida cornice di Maratea, la “perla del Tirreno”.

Una delle rassegne cinematografiche più prestigiose del panorama nazionale che continua a distinguersi per la sua capacità di coniugare cultura, spettacolo, impegno e valorizzazione del territorio.

A suggellare il prestigio del festival, anche quest’anno è stato il maestro orafo Michele Affidato, autore delle opere consegnate ai protagonisti di questa edizione.

Le sue creazioni, da anni simbolo ufficiale della manifestazione, incarnano in maniera unica l’identità della città ospitante e il valore del riconoscimento artistico. La scultura realizzata da Affidato è un tributo al monumento più iconico della città: il Cristo Redentore posto sulla vetta del monte San Biagio.

L’opera, in argento cesellata a mano, raffigura infatti la statua del Cristo che si erge su una pellicola cinematografica stilizzata, unendo così il simbolo spirituale di Maratea con il linguaggio universale del cinema.

Tra i momenti più intensi della rassegna, la consegna del premio alla carriera a due personalità internazionali di assoluto rilievo: il regista americano Oliver Stone, due volte premio Oscar, e l’attore britannico Rupert Everett, insigniti del Cristo d’Argento per la loro straordinaria carriera sul grande schermo.

È stato poi lo stesso maestro orafo Affidato insieme a Paolo del Brocco, Amministratore Delegato Rai Cinema, a Tarak Ben Ammar, produttore cinematografico tunisino e Nicola Timpone, direttore artistico del Marateale, a consegnare la scultura in argento al regista statunitense che ha molto apprezzato, dichiarando: “è un premio molto elegante come tutte cose in Italia”.

Numerosi sono stati i nomi di spicco del cinema presenti a Maratea, solo per citarne alcuni: Sawyer Spielberg, Brian Meere, Paolo Ruffini, Monica Guerritore, Luca Barbareschi, Neri Marcorè, Michael Gracey, Alessandro Siani, Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Celeste Della Porta, Roberta Floris, Micaela Ramazzotti e Federica Vincenti.

Altri premi speciali realizzati per il Marateale, sono quelli consegnati a Carlo Verdone e Claudia Gerini, già premiati in passato al Marateale, ai quali è stata conferita quest’anno la prestigiosa Maschera d’Argento, un’opera unica, anch’essa firmata dal maestro orafo calabrese, un riconoscimento speciale, già assegnato a tantissime star del cinema.

Continua come ogni anno, il lavoro estivo di Michele Affidato, all’interno delle Kermesse cinematografiche nazionali.

Dopo i Nastri d’Argento – Grandi Serie e il Nations Award a Taormina, quella del Marateale è stata l’ennesima importante tappa di un percorso che da anni vede le creazioni del maestro Affidato al centro dei più autorevoli scenari cinematografici italiani e internazionali, rafforzando l’intreccio tra artigianato d’eccellenza, cultura e grande spettacolo.

“Ogni opera che realizziamo per il Marateale nasce dal desiderio di raccontare, attraverso l’arte, l’identità più autentica di Maratea e di celebrare chi, con il proprio talento, sa emozionare, ispirare e lasciare un segno commenta Michele Affidato.

Vedere il Cristo Redentore nelle mani di grandi interpreti del cinema internazionale è per noi motivo di orgoglio e responsabilità. Significa consegnare loro un frammento di questa terra, un segno di gratitudine e bellezza, che li accompagni nel loro percorso umano e artistico.”