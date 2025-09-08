Michele Bruzzese festeggia una stagione estiva ricca di successi.

Voce bianca, folta chioma bionda. I ricci che incorniciano quel suo volto puerile sono gli stessi che fecero di Lucio Battisti un’icona non solo della canzone, ma anche dello stile nel pieno del boom economico italiano.

Michele Bruzzese, giovane promessa calabrese del canto ha già conquistato l’intero pubblico italiano, festeggiando una stagione estiva colma di successo.

Una carriera in parte tessuta che lo ha già visto partecipe in molte trasmissioni quali la 64esima edizione dello Zecchino D’Oro, la Tv dei 101 e la seconda edizione di The Voice Kids nella squadra di Arisa.

Classe 2012, Bruzzese, originario di Melicucco (RC), respira aria musicale sin da bambino. La

passione per la musica che ha accomunato tutti i membri della sua famiglia, lo ha portato a nutrire un particolare interesse per il canto; interesse trasformatosi in talento che in poco tempo lo ha portato a calcare i palchi di tutta la Calabria.

Quei suoi ricci così definiti lo riconducono al compianto Lucio Battisti, che ironia della sorte, è il suo cantante preferito; ed è il repertorio di quest’ultimo ad essere stato eletto da Michele come protagonista dei suoi tour calabresi. Una nota di nostalgia in quel carosello di canzoni che hanno segnato un’intera generazione e che è impregnata in un’interpretazione prodigiosamente magistrale di Bruzzese.