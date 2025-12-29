Mileto (VV): cerimonia di chiusura dell’anno giubilare presieduta dal S.E. Mons. Lucio Renna
Messaggio di ringraziamento a parroci e fedeli anche da parte di Mons. Attilio Nostro, assente per motivi di salute
Mileto (VV), 29 dicembre 2025 – È stato un momento di profonda spiritualità e partecipazione quello vissuto domenica 28 dicembre 2025, presso la Basilica Cattedrale di Mileto. La comunità si è ritrovata per la solenne celebrazione di chiusura della fase diocesana dell’Anno Giubilare 2025, un cammino iniziato nel dicembre del precedente anno.
Nonostante l’assenza per motivi di salute del Vescovo titolare, S.Ecc. Monsignor Attilio Nostro, la liturgia è stata presieduta da S.Ecc. Monsignor Lucio Renna.
Monsignor Nostro non ha comunque fatto mancare la sua vicinanza: al termine della funzione, ha rivolto un toccante messaggio di ringraziamento a tutti i parroci e ai fedeli, ricambiando l’affetto ricevuto e porgendo i migliori auguri per un sereno anno nuovo.
La Cattedrale ha visto una straordinaria affluenza di pellegrini e fedeli, a testimonianza del forte legame del territorio con i percorsi giubilari (che hanno toccato luoghi simbolo come la Certosa di Serra San Bruno). Tra le autorità civili presenti per sottolineare 2l’importanza istituzionale dell’evento:
Enzo Romeo, Sindaco di Vibo Valentia.
Salvatore Fortunato Giordano, Sindaco di Mileto.
Numerose altre autorità civili e religiose della provincia.
Con questo atto solenne, la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea conclude il suo percorso locale, restando in comunione con la Chiesa universale in attesa della chiusura definitiva del Giubileo ordinario, prevista a Roma per il 6 gennaio 2026.