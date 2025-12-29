Mileto (VV): cerimonia di chiusura dell’anno giubilare presieduta dal S.E. Mons. Lucio Renna

Mileto (VV), 29 dicembre 2025 – È stato un momento di profonda spiritualità e partecipazione quello vissuto domenica 28 dicembre 2025, presso la Basilica Cattedrale di Mileto. La comunità si è ritrovata per la solenne celebrazione di chiusura della fase diocesana dell’Anno Giubilare 2025, un cammino iniziato nel dicembre del precedente anno.

​Nonostante l’assenza per motivi di salute del Vescovo titolare, S.Ecc. Monsignor Attilio Nostro, la liturgia è stata presieduta da S.Ecc. Monsignor Lucio Renna.

​Monsignor Nostro non ha comunque fatto mancare la sua vicinanza: al termine della funzione, ha rivolto un toccante messaggio di ringraziamento a tutti i parroci e ai fedeli, ricambiando l’affetto ricevuto e porgendo i migliori auguri per un sereno anno nuovo.

​La Cattedrale ha visto una straordinaria affluenza di pellegrini e fedeli, a testimonianza del forte legame del territorio con i percorsi giubilari (che hanno toccato luoghi simbolo come la Certosa di Serra San Bruno). Tra le autorità civili presenti per sottolineare 2l’importanza istituzionale dell’evento:

​Enzo Romeo, Sindaco di Vibo Valentia.

​Salvatore Fortunato Giordano, Sindaco di Mileto.

​Numerose altre autorità civili e religiose della provincia.

​Con questo atto solenne, la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea conclude il suo percorso locale, restando in comunione con la Chiesa universale in attesa della chiusura definitiva del Giubileo ordinario, prevista a Roma per il 6 gennaio 2026.