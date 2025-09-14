Reggio Calabria

Mimmo Romeo e le sue stelle artigianali come segno di devozione di devozione a Maria Santissima della Montagna

Foto di Redazione Redazione2 ore fa
45 minuto di lettura

Traurianova (Rc), 14 settembre 2025 – Nei giorni interessati dai festeggiamenti in onore della Madonna della Montagna, le vie di Taurianova si riempiono di stelle, decorazioni luminarie al cui nome è legata una storica tradizione artigianale.

Mimmo Romeo, esponente del comitato feste del paese, testimonia la sua passione in merito alle stelle e come quella sua devozione alla Vergine Maria lo abbia spinto a realizzarne a centinaia nel corso degli anni.

Il procedimento prevede l’uso di canne che vengono tagliate in 4 frammenti, rifilate accuratamente e inclinate per formare dei triangoli; tra un triangolo e l’altro è necessario calcolare la giusta distanza per formare successivamente degli angoli che possono variare dai 4 ai 12, fini ai 24.

Per coprire lo scheletro della stella, Romeo utilizza una stoffa molto particolare e impermeabille.

Ogni stella viene poi affissa per i vicoli del paese; una tradizione che quest’anno ha permesso l’inaugurazione della “via delle stelle”.

Lo spettacolo tutto taurianovese delle stelle e della loro costruzione non ha escluso l’interesse e il fascino dei bambini che nei mesi scorsi, presso la Casa Canonica hanno ricevuto la possibilità di realizzarle, apprendendo dallo stesso Romeo come procedere.

Tag
Foto di Redazione Redazione2 ore fa
45 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio