Mimmo Romeo e le sue stelle artigianali come segno di devozione di devozione a Maria Santissima della Montagna

Traurianova (Rc), 14 settembre 2025 – Nei giorni interessati dai festeggiamenti in onore della Madonna della Montagna, le vie di Taurianova si riempiono di stelle, decorazioni luminarie al cui nome è legata una storica tradizione artigianale.

Mimmo Romeo, esponente del comitato feste del paese, testimonia la sua passione in merito alle stelle e come quella sua devozione alla Vergine Maria lo abbia spinto a realizzarne a centinaia nel corso degli anni.

Il procedimento prevede l’uso di canne che vengono tagliate in 4 frammenti, rifilate accuratamente e inclinate per formare dei triangoli; tra un triangolo e l’altro è necessario calcolare la giusta distanza per formare successivamente degli angoli che possono variare dai 4 ai 12, fini ai 24.

Per coprire lo scheletro della stella, Romeo utilizza una stoffa molto particolare e impermeabille.

Ogni stella viene poi affissa per i vicoli del paese; una tradizione che quest’anno ha permesso l’inaugurazione della “via delle stelle”.

Lo spettacolo tutto taurianovese delle stelle e della loro costruzione non ha escluso l’interesse e il fascino dei bambini che nei mesi scorsi, presso la Casa Canonica hanno ricevuto la possibilità di realizzarle, apprendendo dallo stesso Romeo come procedere.