Minori, il Garante metropolitano Mattia ringrazia l’omologo regionale Marziale “un decennio di impegno autentico”

In qualità di Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, desidero rivolgere un sentito e profondo ringraziamento al Garante Regionale Antonio Marziale, che conclude il suo secondo mandato dopo dieci anni di servizio appassionato, determinato e coraggioso.

La sua voce chiara, autonoma, spesso scomoda, ma sempre coerente con la difesa dei diritti dei minori ha rappresentato un punto di riferimento istituzionale per tutta la Calabria.

In un tempo in cui è facile cedere al silenzio o all’indifferenza, Marziale ha scelto la strada dell’intervento concreto, della vicinanza reale ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, costruendo un modello di Garante fatto di presenza, ascolto e azione.

La collaborazione che abbiamo condiviso, fondata su uno scambio leale e produttivo di esperienze e suggerimenti, ha arricchito profondamente il mio percorso e rafforzato il ruolo del Garante anche a livello metropolitano.

A lui va il mio grazie personale, oltre che istituzionale, per l’aiuto reciproco, per i confronti costruttivi e per l’esempio di indipendenza e vocazione che ha saputo incarnare.

Lasciano il segno, oggi più che mai, le sue parole sulla necessità di tutelare l’autonomia delle Autorità Garanti, affinché non vengano ridotte a strumenti della politica.

È un monito che raccogliamo con responsabilità, determinati a proseguire il lavoro comune nel solco di chi ha dimostrato che essere Garante non è un ruolo, ma una scelta di vita.

A nome della Città Metropolitana di Reggio Calabria, rinnovo la mia stima a Antonio Marziale, con l’augurio che il suo impegno per i diritti dei minori in qualunque forma possa continuare a dare voce e dignità ai più fragili.

Emanuele Mattia

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Città Metropolitana di Reggio Calabria