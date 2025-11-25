Minuto di silenzio davanti la panchina rossa del Centro Donna “Roberta Lanzino” di Scalea in ricordo delle vittime di violenza
Una comunità raccolta per dire basta alla violenza contro le donne
Scalea (CS), 25 novembre 2025 – Martedì 25 novembre la comunità di Scalea si è ritrovata davanti alla panchina rossa del Centro Donna “Roberta Lanzino” per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un luogo simbolico che, negli anni, è diventato uno spazio di memoria e di impegno civile.
Alle 16.30, le volontarie del Centro Donna hanno accolto cittadine e cittadini per un momento di raccoglimento dedicato alle vittime di violenza. Un minuto di silenzio ha aperto l’iniziativa: un gesto semplice, ma potente, che richiama la necessità di non distogliere mai lo sguardo dal fenomeno della violenza di genere.
Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco Raffaele D’Anna e l’assessore alle politiche sociali Emilia Licursi, che con una breve riflessione hanno ricordato il valore della dignità umana e l’importanza di una comunità capace di proteggere le persone più vulnerabili. La presenza di don Fiorino Imperio, ha aggiunto un momento di spiritualità e ascolto, sottolineando che la violenza non è solo un’emergenza sociale, ma anche una ferita profonda che interroga la coscienza collettiva.
Il filo conduttore scelto per la giornata è stata la frase: “Se mai abbasserò la testa, sarà solo per ammirare le mie scarpe”. Un invito a riaffermare autonomia, rispetto e autostima, soprattutto in un momento storico in cui i femminicidi continuano a segnare drammaticamente la cronaca nazionale.
Le volontarie del Centro Donna hanno ricordato quanto sia importante costruire reti territoriali solide, capaci di offrire sostegno, fiducia e punti di riferimento a chi vive situazioni di rischio. Hanno ribadito che la violenza non è un fatto privato, ma un problema culturale che riguarda tutti.
L’iniziativa si è chiusa con un appello comune: trasformare il ricordo delle vittime in responsabilità quotidiana. Perché la panchina rossa non sia solo un simbolo, ma un richiamo costante all’impegno, alla prevenzione e alla costruzione di una cultura del rispetto.