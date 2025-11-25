Minuto di silenzio davanti la panchina rossa del Centro Donna “Roberta Lanzino” di Scalea in ricordo delle vittime di violenza

Scalea (CS), 25 novembre 2025 – Martedì 25 novembre la comunità di Scalea si è ritrovata davanti alla panchina rossa del Centro Donna “Roberta Lanzino” per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un luogo simbolico che, negli anni, è diventato uno spazio di memoria e di impegno civile.

Alle 16.30, le volontarie del Centro Donna hanno accolto cittadine e cittadini per un momento di raccoglimento dedicato alle vittime di violenza. Un minuto di silenzio ha aperto l’iniziativa: un gesto semplice, ma potente, che richiama la necessità di non distogliere mai lo sguardo dal fenomeno della violenza di genere.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco Raffaele D’Anna e l’assessore alle politiche sociali Emilia Licursi, che con una breve riflessione hanno ricordato il valore della dignità umana e l’importanza di una comunità capace di proteggere le persone più vulnerabili. La presenza di don Fiorino Imperio, ha aggiunto un momento di spiritualità e ascolto, sottolineando che la violenza non è solo un’emergenza sociale, ma anche una ferita profonda che interroga la coscienza collettiva.

Il filo conduttore scelto per la giornata è stata la frase: “Se mai abbasserò la testa, sarà solo per ammirare le mie scarpe”. Un invito a riaffermare autonomia, rispetto e autostima, soprattutto in un momento storico in cui i femminicidi continuano a segnare drammaticamente la cronaca nazionale.

Le volontarie del Centro Donna hanno ricordato quanto sia importante costruire reti territoriali solide, capaci di offrire sostegno, fiducia e punti di riferimento a chi vive situazioni di rischio. Hanno ribadito che la violenza non è un fatto privato, ma un problema culturale che riguarda tutti.

L’iniziativa si è chiusa con un appello comune: trasformare il ricordo delle vittime in responsabilità quotidiana. Perché la panchina rossa non sia solo un simbolo, ma un richiamo costante all’impegno, alla prevenzione e alla costruzione di una cultura del rispetto.