Miss Italia Calabria 2025: al via una stagione tra bellezza, talento e spettacolo

Con una conferenza stampa coinvolgente e carica di entusiasmo, si è ufficialmente alzato il sipario sulla nuova stagione di Miss Italia Calabria 2025.

L’evento si è tenuto questa mattina nella suggestiva cornice dell’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza, confermando che il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia giunto alla sua 86esima edizione è pronto a rinnovarsi ancora una volta, senza perdere di vista la sua mission: raccontare il territorio attraverso la bellezza, il talento e la cultura.

Firmata per l’undicesimo anno consecutivo dalla Carli Fashion Agency, la kermesse calabrese guidata dagli esclusivisti regionali Linda Suriano, anche direttrice artistica, e Carmelo Ambrogio, si preannuncia spettacolare e ricca di sorprese.

Dopo i casting preliminari già avvenuti a Cosenza, Lamezia, Reggio Calabria e Rende, l’11 giugno prenderà ufficialmente il via la stagione 2025 con la prima selezione al Dehor di Rende, seguita il 13 giugno dalla tappa Miss Auto Tu a Cosenza.

L’edizione 2025 punta su un format rinnovato, dinamico, sempre più vicino allo spettacolo televisivo. «Dopo undici anni, è come se fosse la prima volta dichiarano Suriano e Ambrogio.

Innovare è la sfida più difficile, ma anche la più stimolante. Abbiamo voluto creare uno show leggero, coinvolgente, che intrattenga il pubblico per due ore senza appesantirlo».

La novità? Una band live, “I Freschi di Zona”, che accompagnerà le sfilate delle miss con musica dal vivo e coinvolgimento del pubblico in stile Sarabanda. Sarà un viaggio itinerante attraverso location mozzafiato, per valorizzare le eccellenze paesaggistiche e culturali della Calabria.

Miss Italia Calabria 2025 non sarà soltanto una passerella di bellezza: le ragazze in gara avranno l’opportunità di raccontarsi, esibirsi, dimostrando carattere, presenza scenica e versatilità.

Un momento di autenticità che trasforma la competizione in un’esperienza completa, dove la bellezza si fonde con la personalità e la determinazione.

Elemento centrale del nuovo format sarà anche la moda, che si conferma una delle colonne portanti dell’edizione 2025.

Oltre alle uscite in abito elegante e body istituzionale, le aspiranti miss sfileranno indossando creazioni originali dell’Accademia New Style di Cosenza, guidata dalla direttrice Franca Trozzo. Per l’occasione, è stata ideata una collezione esclusiva di abiti dorati, sinuosi e preziosi, pensati per valorizzare grazia e femminilità.

«Il colore oro richiama il valore delle anime e dell’esperienza che queste ragazze vivranno sul palco», ha spiegato la direttrice, sottolineando come la moda, ancora una volta, sia veicolo di emozione, identità e racconto personale.

Sul fronte artistico, la coreografa Lia Molinario ha anticipato un programma ricco di contaminazioni: «Accanto al corpo di ballo ufficiale, presenteremo coreografie di stili diversi: caraibico, hip hop, contemporaneo, moderno.

Un’occasione per mostrare la danza in tutta la sua energia e varietà».

Presenti anche Andrea De Iacovo e Larissa Volpentesta, conduttori del concorso insieme a Linda Suriano, e Alessandra Maiolino, speaker di Jonica Radio, media partner ufficiale.

«Ogni sabato mattina trasmettiamo in radio l’energia del concorso con il programma “Aspettando Miss Italia”», ha raccontato Maiolino. Presente anche Anna Claudia Celi, Miss Calabria 2024, che ha portato la propria testimonianza di crescita e opportunità offerte dal concorso.

A moderare la conferenza è stata la giornalista Denise Ubbriaco, ufficio stampa di Miss Italia Calabria.

Il calendario completo delle tappe sarà annunciato progressivamente. Intanto, cresce la curiosità per la finalissima prevista il 29 agosto, in una location ancora top secret. Attese più madrine, e una guest star internazionale che verrà svelata nelle prossime settimane.

Miss Italia Calabria 2025 promette di essere più di un concorso: un contenitore di bellezza, cultura, talento e promozione del territorio. Un appuntamento imperdibile che, come ogni anno, saprà unire tradizione e innovazione, coinvolgendo il pubblico in un racconto tutto calabrese.

A conclusione della conferenza stampa, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio hanno voluto condividere un messaggio carico di gratitudine:

«Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani per la fiducia rinnovata, lo staff nazionale, i nostri partner, il nostro instancabile team e tutti coloro che, con dedizione, rendono possibile questo progetto.

Un grazie speciale va a Francesco Pascuzzi per l’ospitalità concessa presso l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza, location ideale per il lancio ufficiale di questa nuova edizione, e alla presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro.

Un ringraziamento sentito a Carlomagno Auto, che da anni accompagna il team e le Miss per l’intero tour calabrese. Ma soprattutto, il nostro grazie va alle famiglie e alle ragazze che sceglieranno di mettersi in gioco.

Miss Italia è una palestra di vita, un trampolino di lancio: invitiamo tutte le giovani calabresi che vogliono vivere un’esperienza di crescita a 360 gradi a iscriversi sul sito www.missitalia.it. Sarà un’estate straordinaria, ricca di sorprese».