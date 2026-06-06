Miss Italia Calabria 2026 accende i riflettori: al via una nuova stagione di bellezza, talento e identità territoriale

La bellezza torna protagonista in Calabria.

Si alza ufficialmente il sipario su Miss Italia Calabria 2026, la nuova edizione del concorso più amato e longevo del Paese, pronto ancora una volta a trasformarsi in un grande racconto itinerante tra fascino, talento, cultura e valorizzazione del territorio.

Dopo i casting preliminari che hanno coinvolto Lamezia Terme, Reggio Calabria e Acquappesa, la macchina organizzativa è pronta a entrare nel vivo.

Lunedì 8 giugno, alle ore 11, nella prestigiosa cornice del Museo Multimediale di Cosenza (Piazza Carlo Bilotti), sarà presentata ufficialmente la nuova stagione del concorso, giunto alla sua 87ª edizione nazionale.

Per il dodicesimo anno consecutivo, l’organizzazione regionale porta la firma della Carli Fashion Agency, guidata dagli esclusivisti Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, che hanno saputo trasformare Miss Italia Calabria in un evento capace di raccontare il volto più autentico e contemporaneo della Regione.

L’edizione 2026 si annuncia ricca di sorprese, con un calendario di appuntamenti che attraverserà alcune delle località più suggestive della Calabria, mettendo in vetrina paesaggi mozzafiato, tradizioni e bellezze artistiche che rendono unico il territorio.

Le selezioni ufficiali prenderanno il via il 20 giugno dall’Apica Village dei fratelli Caligiuri, suggestiva location sul lungomare di Mirto Crosia, trasformato per una notte in palcoscenico glamour. Madrina dell’evento sarà Miss Italia 2025 Katia Buchicchio.

Questa sarà la prima tappa di un percorso che vedrà le concorrenti contendersi la fascia provinciale e il sogno nazionale. Il calendario completo verrà svelato nelle prossime settimane.

Alla conferenza stampa parteciperà l’intero team protagonista del tour estivo: oltre a Linda Suriano, anche direttore artistico del concorso, e Carmelo Ambrogio, saranno presenti i conduttori Andrea De Iacovo e Larissa Volpentesta, la coreografa Lia Molinaro e il celebre make-up artist Salvatore Garbato.

Ospiti della conferenza saranno Miss Calabria Manuela Pugliese e le altre miss prefinaliste nazionali 2025, che racconteranno la loro esperienza e il percorso vissuto all’interno del concorso fino alle fasi nazionali.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Denise Ubbriaco, responsabile dell’ufficio stampa di Miss Italia Calabria.

Anche quest’anno la band “I Freschi di Zona” scandirà il ritmo del tour con performance live, reinterpretazioni in chiave originale dei grandi successi che hanno segnato un’epoca e una nuova sigla tutta da scoprire.

Saranno loro a dare voce all’anima musicale di un’edizione che celebrerà i mitici anni ’90, tra nostalgia, energia e voglia di stare insieme.

«Siamo entusiasti di dare il via alla nostra dodicesima edizione dichiarano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio.

Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani per la fiducia, lo staff nazionale, i nostri partner e tutti coloro che, con passione e professionalità, contribuiscono alla realizzazione di questo progetto.

Un ringraziamento speciale va a Renato Nuzzolo per l’ospitalità presso il Museo Multimediale di Cosenza, una location che rappresenta perfettamente l’anima di questa edizione, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Grazie anche a Carlomagno Auto, partner storico che sarà al fianco del team e delle Miss per l’intero tour regionale, e a D&M – Design&Multimedia di Anna Cristiano.

Un ringraziamento sentito a Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio (FM 90.2).

Tutte le selezioni di Miss Italia Calabria saranno trasmesse su queste realtà televisive e radiofoniche, che seguiranno da vicino ogni tappa del concorso, raccontandone le emozioni, i volti e i momenti più significativi.

Il nostro pensiero va infine alle ragazze e alle loro famiglie: invitiamo tutte le giovani calabresi che desiderano vivere un’esperienza formativa, emozionante e di crescita personale a candidarsi sul sito ufficiale.

Sarà un’estate straordinaria, ricca di emozioni e grandi opportunità». Durante la presentazione saranno inoltre svelati alcuni dei dettagli più attesi della manifestazione, a partire dalla location che ospiterà la finalissima regionale.

L’attesa è finita: Miss Italia Calabria è pronta a ripartire. Un nuovo viaggio sta per cominciare, tra sogni da inseguire, scenari incantevoli e spettacoli destinati a lasciare il segno.