Miss Italia Calabria 2026: prima tappa all’Apica Village di Mirto Crosia

Si alza ufficialmente il sipario su Miss Italia Calabria 2026, l’87ª edizione nazionale del concorso più longevo e amato del Paese, che quest’anno sceglie di tingersi di una luce particolare: quella degli anni ’90.

Un’epoca fatta di videocassette riavvolte a mano, di televisori con tubo catodico, di Walkman nelle tasche e di sogni custoditi tra una registrazione VHS e una canzone passata in radio. In questo immaginario sospeso tra nostalgia e contemporaneità, la Calabria diventa palcoscenico itinerante di un format che non è solo spettacolo, ma racconto identitario.

Dopo i casting preliminari tra Lamezia Terme, Reggio Calabria e Acquappesa, la macchina organizzativa è pronta a entrare nel vivo.

Per il dodicesimo anno consecutivo, l’organizzazione regionale porta la firma della Carli Fashion Agency, guidata da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, che hanno trasformato Miss Italia Calabria in un viaggio narrativo tra valorizzazione dei talenti e promozione del territorio.

L’edizione 2026 si annuncia come un vero “palinsesto analogico” della bellezza: come una vecchia videocassetta degli anni ’90, ogni tappa riavvolge e rilancia emozioni, storie e volti, costruendo un racconto continuo che attraversa la Regione.

Le selezioni ufficiali partiranno il 20 giugno dall’Apica Village dei fratelli Caligiuri, suggestiva location sul lungomare di Mirto Crosia, trasformata per una notte in un set glamour che sembrerà uscire da un sabato sera anni ’90: luci calde, musica che ricorda le hit da CD masterizzati, e quell’energia travolgente che unisce diverse generazioni. Madrina della serata sarà Miss Italia 2025 Katia Buchicchio.

«Siamo entusiasti di dare il via alla nostra dodicesima edizione dichiarano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio.

Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani, lo staff nazionale, i partner e chi continua a credere in questo progetto. Invitiamo tutte le giovani calabresi che desiderano vivere un’esperienza formativa ed emozionante a candidarsi sul sito ufficiale.

Miss Italia rappresenta una vera palestra di vita, capace di accompagnare le partecipanti in un percorso di crescita e consapevolezza.

Sarà un’estate straordinaria da vivere insieme». Accanto al concorso, anche una filiera di collaborazioni che sostiene il racconto: Carlomagno Auto, partner storico del tour, e le emittenti Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, seguiranno ogni tappa.

Questa stagione rappresenta anche il ritorno di un’estetica fatta di semplicità autentica. Oggi quel linguaggio tornerà in passerella, reinterpretato dalle nuove generazioni che saliranno sul palco di Miss Italia Calabria non solo per mettere in luce la loro bellezza esteriore, ma per raccontare sé stesse.

E mentre il calendario delle prossime selezioni verrà svelato nelle prossime settimane, resta già chiaro il tono di questa edizione: una Calabria che sfila con l’energia degli anni ’90, tra memoria e futuro, come una videocassetta che non smette mai di sorprendere ogni volta che si preme “play”.