Miss Italia Calabria, annunciate le prossime selezioni

La Calabria si specchia in uno dei suoi eventi più attesi e rappresentativi: Miss Italia Calabria 2025.

Ma dimenticate le semplici passerelle e i riflettori fine a sé stessi. Qui si va oltre: è un viaggio tra i volti e le storie, tra i panorami mozzafiato e la cultura di una terra che vibra di energia e orgoglio. È un inno alla femminilità consapevole, alla bellezza che emoziona, alla tradizione che si rinnova.

Dopo un avvio entusiasmante, il tour entra nel vivo con due tappe che promettono emozioni e spettacolo: il 27 giugno sarà l’Apica Village, situato sul lungomare di Mirto Crosia, a fare da cornice all’elezione della nuova Miss; il 28 giugno, invece, i riflettori si sposteranno a Rose, nella piazza adiacente al ristorante “Al Terrazzo”, dove verrà incoronata Miss Egea.

Due scenari diversi, un unico filo conduttore: il desiderio di valorizzare il talento, il territorio e la passione che ogni concorrente porta in scena.

Dietro la regia di questo format rinnovato ci sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency. Il loro è un lavoro che unisce visione, dedizione e coraggio imprenditoriale, capace di trasformare un concorso storico in un racconto moderno e itinerante. «Ringraziamo di cuore i nostri partner, Carlomagno Auto che da anni accompagna il nostro tour in ogni angolo della Calabria, D&M – Design & Multimedia.

Un grazie al nostro team e a tutti coloro che ogni giorno credono in questo progetto dichiarano Suriano e Ambrogio.

Un grazie speciale ai fratelli Pino, Rosario e Andrea Caligiuri, titolari di Apica Village, e Massimo Toscano per aver voluto fortemente la realizzazione di questa manifestazione.

Un ringraziamento all’amico storico di Miss Italia Calabria, Michele Covello, titolare di Egea Global Service e del ristorante “Al Terrazzo”, che da anni sostiene il concorso.

Ma soprattutto, il nostro grazie va alle ragazze e alle loro famiglie. Invitiamo tutte le giovani calabresi a iscriversi su www.missitalia.it. Sarà un’estate indimenticabile!».

La direzione artistica, firmata da Linda Suriano, affiancata alla conduzione da Larissa Volpentesta, darà vita a un vero e proprio spettacolo live. Moda, musica, danza, racconto: ogni tappa è uno show che parla di Calabria con un linguaggio nuovo.

Ma il cuore pulsante restano loro: le concorrenti. Ragazze giovani, determinate, autentiche; portatrici di valori, sogni, identità. Le vedremo sfilare, certo, ma anche raccontarsi, emozionarsi, affrontare la passerella come un’opportunità di crescita, visibilità, affermazione. Sul palco, ogni dettaglio parla di qualità.

Le creazioni dell’Accademia New Style di Cosenza, guidata da Franca Trozzo, brilleranno in passerella: abiti total gold, sofisticati e carichi di personalità. Le coreografie di Lia Molinaro trasformeranno ogni gesto in poesia, dando corpo all’emozione e ritmo alla bellezza.

Con “I Freschi di Zona” ogni serata si trasformerà in un’esplosione di vitalità e partecipazione: note popolari, atmosfera contagiosa e quell’inconfondibile spirito da festa collettiva che ricorda i fasti di Sarabanda. A valutare le concorrenti, una giuria di esperti.

Miss Italia Calabria 2025 è un palcoscenico proiettato verso il futuro, che riafferma il ruolo centrale delle donne come protagoniste del racconto identitario della Calabria. Perché la bellezza vera non è mai solo estetica: è narrazione, testimonianza, forza che lascia il segno.

Ogni tappa, ogni sorriso, ogni storia portata in passerella è un piccolo pezzo di Calabria che si accende.

E il viaggio è appena cominciato. Radio ufficiale: Jonica Radio, tutte le selezioni di Miss Italia Calabria saranno trasmesse su FM 90.2 e su Jonica Radio TV, canale 82.