Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Alas Beach 2025

Sotto un cielo trapunto di stelle, accarezzati dalla brezza marina e immersi in un’atmosfera raffinata e incantata, Miss Italia Calabria ha fatto tappa all’Alas Beach, un angolo di paradiso incastonato nel cuore di Cassano allo Ionio.

Tra il mormorio delle onde e la magia di una notte d’estate, la bellezza ha trovato la sua cornice ideale, in una serata che ha unito fascino e glamour. La spiaggia si è trasformata in un teatro naturale, illuminato da luci soffuse e arricchito da un allestimento curato nei minimi dettagli.

Il pubblico, immerso in questa scenografia coinvolgente, ha seguito con entusiasmo la sfilata delle giovani ambasciatrici di bellezza, vere interpreti di un territorio capace di esprimere talento e identità con grazia e autenticità.

A conquistare la fascia di Miss Alas Beach 2025 è stata Melissa D’Ambrosio di Torano Castello, aggiudicandosi l’accesso alle finali regionali del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia.

Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Francesca Desiree Romano di Mirto Crosia. Terza classificata: Serena Sacchetta di Cosenza, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta Veronica Serra di Tarsia. Quinta classificata Ludovica Cosenza di Catanzaro. Sesta classificata Tonia Luzzi di Corigliano-Rossano.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia e titolari della Carli Fashion Agency, guidano la kermesse come un vero roadshow itinerante, che intreccia sogni, talento e determinazione.

«Un sentito ringraziamento va a Gianfranco De Luca, padrone di casa e titolare dell’Alas Beach, una delle location più suggestive della costa calabrese, che ci ha accolti con grande professionalità.

Dietro le quinte di questo progetto c’è un team straordinario affermano con orgoglio fatto di professionisti che ogni giorno lavorano con passione per trasformare questa manifestazione in qualcosa di unico. Per noi, Miss Italia Calabria non è solo un evento: è un sogno collettivo che cresce di anno in anno.

Il sogno delle ragazze è anche il nostro. Dopo undici anni di lavoro sul territorio, desideriamo con tutto il cuore che la corona torni finalmente in Calabria. E alle nostre aspiranti miss ricordiamo sempre: non smettete mai di crederci.

Grazie ai giurati, ai nostri partner storici come Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia, Amarelli, e a tutte le realtà che ci sostengono. Ma il grazie più profondo va alle vere protagoniste: le ragazze e le loro famiglie, che con coraggio, fiducia e impegno scelgono di intraprendere questo percorso. Miss Italia è molto più di un concorso di bellezza: è una palestra di vita.

Un’occasione preziosa per mettersi in gioco, crescere e sognare in grande. Invitiamo tutte le giovani calabresi a cogliere questa opportunità: le iscrizioni sono aperte su www.missitalia.it.»

Grazie alla preziosa collaborazione con Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), lo spettacolo di Miss Italia Calabria ha conquistato l’intera regione, elevandone la visibilità e rinsaldando il profondo legame tra la kermesse e il territorio.

Sotto la sapiente direzione artistica di Linda Suriano e con la brillante co-conduzione di Andrea De Iacovo, la serata si è trasformata in un autentico tributo alla tradizione e all’identità calabrese.

Le coreografie, firmate da Lia Molinaro, hanno scandito i momenti clou dello spettacolo con un mix di energia e raffinatezza. A impreziosire ulteriormente l’evento, la sfilata in total gold a cura dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha celebrato con stile e glamour gli anni d’oro dello spettacolo italiano.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente è stato il giovane talento calabrese Giuseppe Saporito, in arte Sapo, con una voce intensa e potente che ha catturato il pubblico fin dalle prime note.

Gianfranco De Luca, titolare dell’Alas Beach, entusiasta per il successo dell’undicesima tappa di Miss Italia Calabria, ha dichiarato: «Ringrazio gli organizzatori per aver scelto ancora una volta il mio stabilimento come cornice di un evento che unisce spettacolo e bellezza, valorizzando le ragazze calabresi.

Mi auguro che tra loro ci sia la futura vincitrice nazionale. Con la sua posizione sul mare, l’Alas Beach rappresenta la location ideale per manifestazioni di questo livello che promuovono il nostro territorio.

Dopo tre edizioni ospitate, guardo con entusiasmo al futuro, pronto a continuare questa collaborazione. Di sera la struttura si trasforma in uno spazio elegante e alla moda, perfetto per occasioni come questa».

La vincitrice dell’undicesima selezione di Miss Italia Calabria è stata selezionata dalla giuria composta da:

Giuseppe La Regina (vicesindaco di Cassano allo Ionio), Daniele Saturnino (Framesi), Franca Trozzo (Accademia New Style di Cosenza), Lia Molinaro (coreografa), Antonio Palopoli (giornalista Media Sud), Pietro Diodati (giornalista ATuttaB e IlPopolo.Net), Vincenzo Diodati (RD. Gioielli Villapiana, Miluna), Gianfranco Frontera (optometrista presso Sinottica Di Lernia).

Miss Alas Beach 2025, Melissa D’Ambrosio, ha commentato così la sua vittoria: «Sono felicissima. Non mi aspettavo di vincere e per questo la gioia è ancora più grande. Spero che questo sia solo l’inizio del mio percorso con Miss Italia. Il mio sogno è entrare nel mondo della moda e dello spettacolo».

Questa sera, 3 agosto, grande attesa per la seconda finale regionale che si terrà a Locri, in Piazza dei Martiri, per l’elezione di Miss Sport Givova Calabria 2025. Un evento che va oltre la competizione: è un’occasione di incontro, condivisione e rinascita culturale.

Miss Italia Calabria 2025 celebra una terra forte e autentica, ricca di talento, passione e bellezza. Un progetto itinerante che attraversa luoghi e storie, unendo le comunità sotto il segno dei sogni e dell’orgoglio.

A ogni tappa, il concorso si fa voce di una generazione che guarda al futuro con determinazione.