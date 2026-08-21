Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Bandiera Blu 2026

Alessandra Romano, di Lauropoli, è la vincitrice del titolo di Miss Bandiera Blu 2026.

La giovane concorrente ha conquistato l’ambita fascia nel corso della ventiduesima tappa di Miss Italia Calabria, ospitata sul lungomare di Santa Maria del Cedro.

Un riconoscimento che vale l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia 2026 e alla finalissima di Miss Italia Calabria 2026, trasformando la vittoria in un nuovo passo verso il traguardo finale.

La serata si inserisce nel lungo tour di Miss Italia Calabria attraverso il territorio regionale, dove ogni tappa diventa un punto d’incontro tra le storie e le aspirazioni delle concorrenti e l’identità dei luoghi che le ospitano.

Un viaggio che porta sul palco bellezza, talento e determinazione, ma che al tempo stesso racconta una Calabria autentica e variegata, attraverso i suoi paesaggi, la sua cultura e le sue tradizioni.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency, esprimono grande soddisfazione al termine della tappa di Santa Maria del Cedro: «È stata una serata speciale. Vedere questo anfiteatro riempirsi progressivamente di pubblico ci ha regalato una grande emozione.

Abbiamo scelto di posticipare leggermente l’inizio della serata per permettere a tutti di godersi fino in fondo una delle meravigliose giornate di questa Riviera dei Cedri.

Il risultato è stato un pubblico caloroso, in una location davvero straordinaria, che ha fatto da cornice all’ultima selezione regionale del nostro tour.

Ringraziamo l’amministrazione comunale, il sindaco Ugo Vetere, l’assessore Roberta Rizzo e l’assessore Pasquale Napolitano per l’accoglienza e per aver reso possibile questa serata. Un ringraziamento va anche al vicesindaco di Ercolano Maria Grazia Prillo.

Da questa sera si conclude il percorso delle selezioni regionali e lo sguardo è già rivolto al 28 agosto, quando a Trebisacce eleggeremo Miss Calabria 2026.

Ma per le nostre ragazze il sogno non finisce qui: ci sono ancora fasce importanti da assegnare, tra cui Miss Italia Chef Calabria e Miss Social Calabria, oltre alla possibilità di introdurre una nuova fascia, Miss Magna Graecia.

Il percorso è ancora aperto e potrebbero esserci altre opportunità per raggiungere la fase nazionale. Infine, ringraziamo il pubblico presente e la community del web.

Un sentito ringraziamento va a tutta la nostra squadra, alla band, allo staff di Miss Italia Calabria e a tutte le persone che, con impegno e sacrificio, hanno accompagnato questa lunga estate di selezioni in giro per la Calabria.

Un grazie speciale va anche ai nostri partner e a tutta la comunità di Santa Maria Del Cedro per averci accolto a braccia aperto».

Dietro ogni grande evento c’è una squadra. E quella di Miss Italia Calabria cresce e si rafforza stagione dopo stagione, grazie a una rete di partner che condivide la visione della manifestazione e ne accompagna il percorso lungo tutta la regione.

Tra le realtà che da anni hanno scelto di affiancare la kermesse c’è Carlomagno Auto, partner storico del concorso regionale.

Fondamentale anche il contributo dei media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che accompagnano il viaggio di Miss Italia Calabria dando continuità al racconto delle diverse tappe.

Una notte, due bellezze che si incontrano. A Santa Maria del Cedro si sono accese le luci di Miss Italia Calabria, portando il fascino del concorso nel cuore della Riviera dei Cedri e trasformando la serata in un racconto fatto di volti, emozioni e territorio.

Qui la bellezza ha il colore del Tirreno, il profumo del cedro e la profondità di una storia che attraversa i secoli.

Il mare, con il suo lungo arenile premiato più volte con la Bandiera Blu, rappresenta uno dei simboli della vocazione turistica del borgo, meta ogni anno di migliaia di visitatori.

Ma Santa Maria del Cedro custodisce un patrimonio che va ben oltre la sua costa. Dal Parco Archeologico di Laos, testimonianza dell’antica Magna Grecia, al borgo di Abatemarco, con i resti del Castello di San Michele, della Chiesa di San Giovanni e dell’Acquedotto Normanno.

E ancora il Carcere dell’Impresa, con il Museo del Cedro e la sua torre, fino alla Chiesa dello Spirito Santo e alla Chiesa Matrice Nostra Signora del Cedro.

E poi c’è il cedro liscio Diamante, simbolo per eccellenza di questa terra, una varietà considerata tra le più pregiate al mondo e che dal 2023 può fregiarsi del riconoscimento DOP Cedro di Santa Maria del Cedro. Un patrimonio agricolo e culturale che si affianca alla tradizione vitivinicola del territorio, parte dell’area di produzione del Verbicaro DOC.

È questo il palcoscenico che ha accolto le concorrenti di Miss Italia Calabria: non una semplice cornice, ma un territorio che ha scelto di raccontarsi attraverso lo spettacolo.

Questo evento è inserito nel programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria “Bandiera Blu” anno 2026 relativo alla manifestazione denominata “Bandiera blu 2026 tra bellezza, cultura e tradizioni”.

Un salto indietro nel tempo, ma con lo sguardo rivolto al futuro. A Santa Maria del Cedro, il palco di Miss Italia Calabria 2026 si è trasformato in una travolgente celebrazione degli anni ’90: un’esplosione di musica, danza, colori ed emozioni che ha riportato in scena l’energia di un decennio che continua a esercitare un fascino senza tempo.

Non una semplice serata revival, ma un racconto capace di far dialogare generazioni diverse. Le cassette, i primi cellulari, le telefonate interminabili, le amicizie vissute senza filtri sono diventati il filo conduttore di uno spettacolo che ha reinterpretato lo spirito degli anni ’90 con un linguaggio contemporaneo.

La direzione artistica dello spettacolo porta la firma di Linda Suriano, alla conduzione insieme ad Andrea De Iacovo.

Sul palco, la musica dal vivo de “I Freschi di Zona” ha riportato in scena le sonorità di quegli anni, mentre le coreografie di Lia Molinaro, affidate all’energia di Lorenza Stamati, hanno trasformato ogni brano in movimento.

A impreziosire la serata, le coreografie di Alma Dance, un’associazione sportiva dilettantistica con sedi a Scalea e Maratea. E proprio nel dialogo tra passato e futuro si è inserita la voce di Antony Violetta, in arte Ares. A soli 17 anni, il giovane artista ha portato sul palco di Miss Italia Calabria la sua anima rock, presentando il nuovo singolo “Off the Cliff”.

L’assessore al Turismo di Santa Maria del Cedro, Pasquale Napolitano, sottolinea il valore della presenza di Miss Italia Calabria nel comune, una kermesse che unisce la valorizzazione del talento delle concorrenti alla promozione turistica del territorio: «Ospitare una manifestazione come Miss Italia Calabria è per noi un’opportunità importante, perché arricchisce una programmazione estiva già molto articolata e di grande rilievo.

La scelta di Santa Maria del Cedro si inserisce in una stagione turistica nella quale abbiamo proposto un cartellone con artisti di grande spessore, come i Negramaro, Giorgia ed Enrico Brignano, e con altri importanti appuntamenti ancora in programma. Miss Italia Calabria rappresenta quindi un ulteriore elemento di qualità all’interno della nostra offerta estiva.

Se dovessi rappresentare Santa Maria del Cedro attraverso una cartolina, sceglierei proprio l’immagine di questa sera: un momento capace di raccontare una delle tante sfaccettature del nostro territorio, la sua capacità di accogliere, di fare spettacolo e di offrire occasioni di intrattenimento e qualità ai nostri ospiti.

È un tassello che contribuisce a costruire l’immagine di una destinazione turistica ricca e variegata. Alle ragazze rivolgo un augurio semplice e sincero: che vinca la migliore e che questa esperienza possa rappresentare per loro l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni».

Maria Grazia Prillo, vicesindaca del Comune di Ercolano e assessora alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, sottolinea il valore di Miss Italia Calabria come occasione di incontro tra territori, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla valorizzazione del ruolo delle donne:

«È un’esperienza bellissima, soprattutto perché, come assessora alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, sono particolarmente vicina ai temi che riguardano le donne e i giovani. Credo che manifestazioni come questa possano davvero creare occasioni di incontro e di collaborazione tra territori diversi.

Sarebbe bello, per esempio, costruire un evento che unisca Santa Maria del Cedro ed Ercolano: oggi sono qui io, magari domani potrebbe essere il Comune di Santa Maria del Cedro a venire ad Ercolano per partecipare a una nostra iniziativa.

Sarebbe un modo concreto per trasformare questo incontro in un vero e proprio ponte tra due realtà. Ercolano è magica.

È una città abbracciata dal mare e dal Vesuvio. In qualche modo, mi sento figlia adottiva anche di questa terra: Santa Maria del Cedro, con il suo mare e la sua bellezza, ha qualcosa che sento molto vicino alla mia città. Vorrei lasciare un messaggio alle aspiranti miss: non fermatevi a questa passerella.

La vita è molto più grande e offre tantissime possibilità. Continuate a studiare, puntate sulla scuola e sull’università, costruite il vostro futuro e credete nelle vostre capacità».

A decretare la vincitrice della ventiduesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Pasquale Napolitano (assessore al Turismo del Comune di Santa Maria del Cedro), Maria Grazia Prillo (vicesindaco del Comune di Ercolano), Giangabriele Quintieri (Élite Gioielli di Belvedere Marittimo), Martina Orassi (tecnico e giudice di gara nazionale della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, direttrice dell’ASD Alma Dance ed ex ballerina professionista di danze standard e latino-americane), Ottavio Pignataro (imprenditore nel mondo del beverage, Tirrenica alimentari Srl), Cinzia Lucchese (imprenditrice turistica Santa Maria Del Cedro), Orlando Russo (Framesi), Angelo Scorzo (Aesse Design), Maria Teresa Spaccarotella (Les Filles en Rose, abbigliamento uomo/donna Cetraro).

Una grande emozione per Alessandra Romano, che a Santa Maria del Cedro ha conquistato il titolo di Miss Bandiera Blu 2026. Un riconoscimento inaspettato, che per lei segna l’inizio di un nuovo percorso da vivere con entusiasmo e determinazione, senza mai rinunciare alla sua più grande passione: la danza.

«Sono molto emozionata afferma la miss neoeletta. Vincere questa fascia è stata una bellissima sorpresa.

È un riconoscimento molto importante, perché mi consentirà di partecipare alle prefinali nazionali, quindi considero questa una grande vittoria. Ho deciso di iscrivermi al concorso soprattutto per mettermi alla prova e affrontare una nuova sfida, dimostrando a me stessa di poter intraprendere questo percorso e portarlo avanti con determinazione.

Il mio sogno nel cassetto è proprio quello di continuare su questa strada, cercando di unire anche la mia grande passione per la danza, che coltivo fin da quando avevo tre anni».

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue verso la finalissima del 28 agosto a Trebisacce, dove si accenderanno i riflettori sull’ultimo grande appuntamento della manifestazione. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.