Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Cinema Calabria 2025

Piazza Azzurra, sul lungomare degli Achei di Roseto Capo Spulico, ha fatto da cornice all’incoronazione di Miss Cinema Calabria 2025, uno dei titoli più ambiti del concorso, capace di coniugare la bellezza con il sogno del grande schermo.

La serata, giunta alla ventesima selezione, ha visto trionfare Mariantonietta Samà di Paola, che ha così conquistato l’accesso alle prefinali nazionali e la possibilità di rappresentare la Regione nel concorso di bellezza più prestigioso dell’Italia.

Roseto Capo Spulico, con il suo fascino senza tempo, ha reso l’evento ancora più suggestivo. Tra mare e cielo, il borgo sembra sospeso nel tempo, e i luoghi che lo caratterizzano ne fanno un gioiello incastonato tra le onde della Calabria.

A dominare la costa, il Castrum Petrae Roseti, eretto da Federico II di Svevia, si staglia fiero su scogliere a picco sul mare, come un guardiano che scruta l’infinito azzurro. Nel cuore del borgo, il Castrum Roseti avvolge le vie medievali tra mura possenti e vicoli silenziosi, custodi di storie millenarie che sussurrano memorie di un passato glorioso.

Tra queste pietre antiche, ogni passo diventa un viaggio tra storia e leggenda, ogni scorcio un invito a sognare.

Oggi, Roseto si conferma come una delle mete turistiche più ambite della Calabria, grazie al mare cristallino, alla natura incontaminata e a una governance che negli anni ha valorizzato le bellezze locali, ottenendo risultati apprezzabili sia dai turisti sia dai residenti.

L’evento di Miss Italia Calabria non è stato solo una serata di spettacolo, ma un’occasione per celebrare il territorio e le sue eccellenze, unendo cultura, storia e sogno cinematografico in un’unica, indimenticabile cornice.

Roseto Capo Spulico ha accolto Miss Italia Calabria, grazie all’impegno di Serena Luci, titolare del salone “Diamoci un taglio”, e al supporto dell’amministrazione comunale. La cittadina si è trasformata in un vero palcoscenico di fascino e prestigio, dove la storia del borgo e la bellezza delle miss si sono incontrate in una serata coinvolgente.

A guidare l’evento sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali di Miss Italia da undici anni. «Una serata a cui teniamo moltissimo hanno dichiarato.

Roseto Capo Spulico ci ha accolti con il suo lungomare incantevole, il centro storico ricco di fascino e un castello spettacolare che ha fatto da cornice perfetta. Ringraziamo il pubblico per la partecipazione numerosa e calorosa, l’amministrazione comunale per averci accolto con entusiasmo. Ci auguriamo che questa sia la prima di una lunga serie di collaborazioni.

Un ringraziamento speciale va a Serena Luci, che già dallo scorso anno si è dedicata con impegno all’organizzazione della serata, dimostrando grande attenzione per la manifestazione.

Ma soprattutto vogliamo ringraziare il nostro team: instancabile, appassionato, pronto a lavorare dietro le quinte e sul palco per trasformare ogni dettaglio in un momento speciale. Senza di loro, questo spettacolo non potrebbe esistere.

Il successo della kermesse è reso possibile grazie ai nostri partner: Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia, Amarelli, Came Officine Grafiche. Ringraziamo le nostre miss che, con determinazione e coraggio, affrontano questo percorso come una sfida e come un’occasione di crescita.

Accanto a loro ci sono le famiglie, che con amore, sostegno e spesso grandi sacrifici le accompagnano in questo viaggio.

Ricordiamo a tutte le ragazze calabresi di iscriversi sul sito ufficiale www.missitalia.it per vivere l’emozione unica di questa straordinaria esperienza».

È la celebrazione di una Calabria autentica che intreccia storia e modernità, dove i piccoli borghi diventano palcoscenici di emozioni e i luoghi simbolo si trasformano in vetrine di cultura, passione e orgoglio.

Ogni tappa è un’occasione per raccontare la vitalità del Sud, per far incontrare le comunità, per unire generazioni diverse attorno a uno spettacolo che appartiene a tutti.

Le piazze si riempiono di sorrisi, musica ed entusiasmo, le famiglie si ritrovano in un clima di festa, e l’energia dell’evento travalica i confini locali grazie a Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), portando la magia di Miss Italia Calabria in ogni casa e in ogni angolo della regione.

La ventesima selezione, con la direzione artistica di Linda Suriano e la co-conduzione di Andrea De Iacovo, ha celebrato una bellezza contemporanea e versatile.

La passerella total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha acceso la serata con un omaggio scintillante agli anni d’oro dello spettacolo italiano, mentre la musica live dei “Freschi di Zona” ha contagiato il pubblico con ritmo ed energia.

Le coreografie dell’Accademia Danceart, guidata da Rosalia Romagno, e dell’Accademia Danza Tripodina di Barbara Tripodina, con le coreografie di Michele Ferraro e le creazioni sartoriali di Luigia Granata, hanno completato lo spettacolo, trasformando ogni momento in un’esplosione di stile ed eleganza.

Serena Luci, titolare del salone “Diamoci un taglio”, ha espresso grande entusiasmo per l’evento: «Seguendo la manifestazione da dietro le quinte per tre anni, sono finalmente riuscita a portare Miss Italia Calabria qui a Roseto.

È un’iniziativa che valorizza la bellezza delle ragazze e del nostro territorio. Sedici anni fa, ho aperto la mia attività a Roseto, e per me era importante mettere in luce le eccellenze locali. La serata si è svolta in Piazza Azzurra, sul suggestivo lungomare degli Achei, offrendo un’occasione speciale per far vivere alla comunità un momento di festa e bellezza».

Giuseppina Bruno, consigliera comunale di Roseto Capo Spulico con delega alle Politiche scolastiche e sociali, ha sottolineato:

«Miss Italia Calabria è una grande vetrina a livello turistico, capace di coinvolgere grandi e piccini. Portare la bellezza in piazza rappresenta sempre un vantaggio perché consente di avvicinare un pubblico vasto e un target diversificato».

A decretare la vincitrice della ventesima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Serena Luci (titolare del salone “Diamoci un taglio”), Giuseppina Bruno (consigliere comunale di Roseto Capo Spulico), Natasha Fato (Miss mamma italiana 2018), Simona Bartolini (animatrice per bambini), Daniela Nigro (make-up artist e consulente d’immagine), Pietro Giampietro (videomaker), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Maria Rusciani (imprenditrice), Nicola Perrone (gioielleria Perrone, Trebisacce), Franco Murella (giornalista), Giuseppe Pirillo (Framesi), Franca Trozzo (Accademia New style di Cosenza).

Con il volto illuminato da un sorriso radioso e dall’emozione, Mariantonietta Samà, incoronata Miss Cinema Calabria 2025, ha condiviso la sua gioia: «Con questa fascia sono orgogliosa di essermi aggiudicata un posto alle prefinali nazionali che si svolgeranno dal 2 al 5 settembre nelle Marche.

Sono felicissima di poter rappresentare la mia Calabria. Spero di esserne all’altezza. Questo è il mio sogno sin da bambina. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e, in particolare, alla mia maestra di danza Rosalia Romagno che mi è sempre accanto».

La magia di Miss Italia Calabria non si ferma e continua a incantare le cornici più suggestive della regione.

L’estate calabrese si arricchisce di una nuova imperdibile finale regionale: il 19 agosto, l’Anfiteatro Rino Gaetano di Sant’Angelo di Corigliano-Rossano si accenderà di luci ed eleganza per eleggere la nuova Miss Framesi Calabria 2025, in una serata che promette fascino e grandi emozioni.