Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Framesi Calabria 2024, decima prefinalista nazionale

Miss Framesi Calabria 2024 è Demetra Anna Romano di Montalto Uffugo. Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

La trentaduesima tappa di Miss Italia Calabria, decima selezione regionale, è stata ospitata dal Comune di Belvedere Marittimo. L’evento ha saputo fondere bellezza, cultura e intrattenimento.

Promossa dall’associazione “Impegno Comune Calabria”, la kermesse è stata parte integrante della seconda edizione di “Oltre la Bellezza”, un’iniziativa volta a valorizzare il territorio calabrese attraverso manifestazioni che esaltano non solo l’estetica, ma anche i valori culturali e sociali locali.

Il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia ha messo in risalto il talento e il fascino delle concorrenti, offrendo uno spettacolo che ha contribuito a rafforzare l’identità e la coesione del territorio, rendendo la serata un momento di festa e orgoglio per Belvedere Marittimo e tutta la Calabria.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo di cuore l’associazione Impegno Comune Calabria per aver voluto fortemente ospitare questa manifestazione nella meravigliosa località di Belvedere Marittimo. A tutti i soci ci teniamo a dire che sono un gruppo fantastico ben amalgamato che si spende per il proprio territorio. Un grazie particolare al mio amico fraterno, l’avvocato Ugo Massimilla.

Un ringraziamento va anche al Comune per il patrocinio. La collaborazione e il supporto di tutti sono stati fondamentali per il successo dell’evento. Ringraziamo il pubblico che, in questa serata, è accorso numeroso e ha regalato lunghi applausi alle nostre aspiranti miss. Ringraziamo chi ci segue da casa. In questa tappa, la diretta trasmessa sulla nostra pagina Facebook ha registrato il più alto numero di visualizzazioni e commenti della stagione.

Venite a visitare Belvedere Marittimo. Venite in Calabria! Un ringraziamento speciale, come sempre, va alla nostra instancabile squadra di professionisti, alla giuria, alle aspiranti miss e alle loro famiglie».

Roberta Petrungaro, vicepresidente dell’associazione Impegno Comune Calabria: «Per noi, è un onore aver ospitato Miss Italia Calabria, soprattutto perché questa manifestazione punta alla valorizzazione e alla promozione del territorio. Già con l’evento dello scorso anno, organizzato nel centro storico di Belvedere, partendo dalla tradizione e dal vissuto della realtà belvederese, abbiamo dato un imprinting diverso al concetto di bellezza

Il format di questa nuova edizione di Miss Italia Calabria accende i riflettori non solo sulla bellezza estetica delle concorrenti ma anche sulle ricchezze della nostra terra. Auguro alle aspiranti miss di raggiungere i propri obiettivi, di divertirsi e ricordarsi che il vero sorriso e la vera bellezza provengono dal cuore».

Sandro Donato Grosso, giornalista e volto di Sky Sport ha lanciato un messaggio di incoraggiamento alle aspiranti miss spronandole a credere nei loro sogni: «Indipendentemente dalla vittoria, è importante avere un obiettivo nella vita, impegnarsi, lavorare su sé stessi. Il talento e il lavoro premiano sempre».

Ugo Massimilla (avvocato, consigliere comunale, già dirigente Regione Calabria, membro associazione Impegno Comune Calabria, amico di Miss Italia Calabria): «Siamo felici che questa kermesse abbia toccato anche le coste della nostra Belvedere Marittimo.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato incessantemente affinché questo evento potesse realizzarsi. L’organizzazione di Miss Italia Calabria ha consegnato alla comunità uno spettacolo completo, che dà anche spazio alla promozione della nostra Regione.

Abbiamo voluto sostenere questa manifestazione come Impegno Comune Calabria e unirla alla seconda edizione del nostro evento “Oltre la bellezza” che racchiude gli stessi principi e valori della vostra iniziativa. Vincitrice della prima edizione della nostra kermesse è stata Sofia Lenti, che quest’anno è emersa anche a Miss Italia Calabria aggiudicandosi la fascia di Miss Sorriso Calabria 2024. Ciò significa che la nostra manifestazione è foriera di nuovi talenti e offre la possibilità di esprimere le proprie inclinazioni e potenzialità».

La trentaduesima tappa di Miss Italia Calabria ha avvolto in una magica atmosfera il Comune di Belvedere Marittimo, situato lungo la suggestiva Riviera dei Cedri.

Una perla incastonata tra le acque cristalline del Mar Tirreno e le maestose montagne del Parco Nazionale del Pollino. Questo pittoresco borgo della provincia di Cosenza non è solo una meta turistica, ma una destinazione che offre un’esperienza immersiva, dove ogni vicolo, ogni chiesa, ogni angolo di natura racconta una storia.

Un microcosmo che riflette l’anima della Calabria, una terra che non smette mai di sorprendere e che in Belvedere trova la sua espressione più autentica e affascinante.

Dominato dall’imponente Castello Normanno, costruito nell’XI secolo, il centro storico è un labirinto di vicoli stretti e tortuosi, fiancheggiati da palazzi secolari e antiche porte medievali che un tempo proteggevano la città dalle invasioni. Tra queste, la Porta di Mare, la Porta degli Orti, la Porta della Piazza e la Porta del Fosso. Belvedere Marittimo è un luogo dove la fede e la tradizione si respirano a ogni passo.

Il Convento dei Padri Cappuccini custodisce da oltre tre secoli un’ampolla con il sangue e frammenti di ossa di San Valentino. Non è un caso che Belvedere venga chiamata la “Città dell’Amore”. Ogni anno, infatti, coppie da tutta Italia si recano qui per rinnovare le loro promesse matrimoniali, rendendo omaggio al santo patrono degli innamorati.

La Chiesa del Crocifisso, con la sua maestosa scultura lignea del Cristo, e la Chiesa di Santa Maria del Popolo, con i suoi altari barocchi, rappresentano solo alcune delle tappe imperdibili di un viaggio spirituale che affonda le radici nel passato.

Il territorio offre anche spettacoli naturali di rara bellezza. I Calanchi, affascinanti sculture naturali modellate dall’erosione delle acque su rocce argillose, sono una testimonianza dell’incredibile forza della natura. Il lungomare di Belvedere, con i mosaici artistici che adornano il percorso, è il luogo ideale per rilassarsi e godere della bellezza del mare, soprattutto durante i mesi estivi, quando il paese si anima di vita e colori. Chi visita questo borgo non può che rimanere affascinato dal suo carattere autentico, dalla sua bellezza senza tempo e dall’energia che pervade ogni sua pietra.

L’edizione di quest’anno di Miss Italia Calabria, intitolata “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto” è un omaggio all’eredità culturale e storica di una delle Regioni più affascinanti d’Italia.

L’evento, con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro, gli abiti tradizionali calabresi realizzati dall’Accademia New Style – Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo, ha saputo catturare l’essenza stessa della Calabria.

La serata è stata accompagnata dalla sigla ufficiale, “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista Roberto Bozzo. Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach, ha guidato le concorrenti in un percorso di crescita interiore che ha consentito loro di calcare il palcoscenico con maggiore sicurezza in sé stesse e disinvoltura.

La conduzione della serata è stata affidata a Larissa Volpentesta e Linda Suriano. Le esibizioni del cantante Giovanni Segreti Bruno e dell’illusionista Giandomenico Morello hanno aggiunto un tocco di magia e spettacolarità all’evento.

A proclamare la vincitrice della trentaduesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Sandro Donato Grosso (giornalista, volto di Sky Sport), Francesca Pecora (giornalista), Antonio Procopio (giornalista), Stefano Vecchioni (scrittore), Livia Cascarano (attrice), Maria Letizia De Bellis (dottoressa), Giuseppe Pirillo (Framesi), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Giangabriele Quintieri (Elite Gioielli Belvedere Marittimo -Miluna).

Al momento della proclamazione, Miss Framesi Calabria 2024 ha confessato: «Sono contentissima. Miss Italia Calabria è un importante percorso di crescita. Non mi sarei mai aspettata di partecipare a un concorso del genere e arrivare fino a questo punto.

Ringrazio chi mi ha spronata. Dedico questa fascia alla mia famiglia. Il mio sogno è continuare a ballare, completare gli studi e realizzarmi personalmente e professionalmente».

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 23 a Rocca di Neto, il 24 a Soriano Calabro, il 25 a Cerchiara di Calabria, il 26 a Marano Principato, il 27 a Corigliano-Rossano e il 28 a Falerna.

Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.