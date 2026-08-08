Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Framesi Calabria 2026

Sul Lungomare di Reggio Calabria, con lo Stretto a fare da sfondo e il “chilometro più bello d’Italia” a incorniciare la passerella, è stata Sofia Vescio, di Lamezia Terme, a conquistare il titolo di Miss Framesi Calabria 2026.

Nell’area di Largo Caduti di Nassiriya, adiacente a Viale Genovese Zerbi, uno degli scorci più suggestivi della città, bellezza e spettacolo si sono incontrati in una serata dal forte impatto scenografico.

Moda, musica e intrattenimento si sono intrecciati con la tensione della competizione e l’emozione delle concorrenti, regalando al pubblico un appuntamento ricco di fascino, eleganza e partecipazione.

Un palcoscenico naturale che, in occasione della dodicesima tappa di Miss Italia Calabria, si è trasformato in un suggestivo teatro sotto le stelle.

Con questa vittoria, Sofia Vescio ha conquistato l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia 2026 e alla finalissima di Miss Calabria 2026, raggiungendo un traguardo che la proietta verso le prossime tappe del prestigioso concorso di bellezza, giunto alla sua 87ª edizione.

La tappa reggina si inserisce nel percorso che Miss Italia Calabria ha costruito negli ultimi dodici anni sotto la guida di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali del concorso e titolari della Carli Fashion Agency.

Un cammino nel quale la manifestazione è cresciuta fino a diventare un appuntamento capace di coniugare la competizione con la scoperta dei territori, delle storie e delle identità calabresi. La kermesse non si esaurisce nella conquista di una fascia.

È un percorso attraverso il quale le ragazze provenienti da tutta la regione possono mettersi alla prova, acquisire consapevolezza, esprimere la propria personalità e inseguire un sogno, mentre i luoghi che le ospitano diventano parte integrante della loro esperienza.

Gli esclusivisti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio dichiarano:

«Essere a Reggio Calabria, in uno dei paesaggi più affascinanti d’Italia, ha per noi un significato particolare. Vogliamo rivolgere un grazie sincero alla famiglia Laurendi, alle sorelle Maria Rosa, Valentina e Francesca, che ci hanno accolto con grande calore e ci hanno fatto sentire davvero a casa.

A loro va il nostro grazie per aver promosso e reso possibile questa splendida serata, con passione, entusiasmo e grande attenzione al territorio. Ringraziamo tutti i partner che continuano ad accompagnarci con fiducia e partecipazione e tutte le persone che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono alla riuscita di ogni appuntamento.

Affrontare un tour così intenso richiede impegno, organizzazione e una grande squadra: sapere di poter contare su professionisti e realtà che credono nel progetto ci dà la forza di continuare a crescere.

Un ringraziamento particolare va agli organi di stampa e ai media partner, che ci accompagnano tappa dopo tappa e contribuiscono a dare visibilità alla manifestazione.

Un ringraziamento speciale va ad Antonio Pugliatti, agente Framesi Calabria e Sicilia, da sempre amico e sostenitore di Miss Italia, per il prezioso contributo alla realizzazione dell’evento.

Ringraziamo la madrina della serata, Katia Buchicchio, Miss Italia 2025, per aver scelto di condividere con noi questa finale regionale. Ma il cuore di Miss Italia Calabria sono e resteranno le nostre ragazze.

Affrontano chilometri, sacrifici, emozioni e nuove sfide e proprio per questo vogliamo dire loro di non mollare. Il percorso è ancora lungo, ci saranno altre tappe e tante occasioni per mettersi alla prova. Continuate a crederci e vivete ogni momento fino in fondo, con entusiasmo e consapevolezza.

E per chi desidera ancora far parte di questa esperienza, è possibile iscriversi alla selezione attraverso il sito ufficiale www.missitalia.it».

Un ruolo fondamentale nella crescita e nel consolidamento della manifestazione è affidato ai partner, che con continuità e professionalità accompagnano la kermesse.

Tra questi, Carlomagno Auto, storico sostenitore del concorso regionale, da anni al fianco dell’organizzazione e delle concorrenti in tutte le tappe del tour.

Un contributo prezioso arriva anche dai media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che amplificano la visibilità di Miss Italia Calabria e ne portano le immagini e i protagonisti nelle case dei calabresi.

In occasione della dodicesima tappa, il pubblico di Reggio Calabria è stato travolto dalla performance de “I Freschi di Zona”, protagonisti di un emozionante viaggio nel cuore degli anni Novanta.

Un tuffo in un’epoca indimenticabile, fatto di sonorità iconiche, ritmo e immagini capaci di riaccendere ricordi e coinvolgere intere generazioni.

Ospite della serata la giovanissima Emma Baggetta, finalista di The Voice Kids 2026, che ha portato sul palco talento e personalità.

Lo spettacolo ha preso forma grazie alla direzione artistica di Linda Suriano, che insieme ad Andrea De Iacovo ha guidato il pubblico attraverso un racconto scenico dinamico, capace di trasformare il palco in una vera macchina del tempo e di restituire, con intensità e originalità, l’inconfondibile atmosfera degli anni Novanta.

A impreziosire ulteriormente la kermesse, le coreografie di danza sportiva affidate agli atleti Francesco e Nicole Cavicchini, Francesco e Chiara Cutrì dell’ASD Nuova Fata Morgana di Reggio Calabria, diretta dal maestro Giuseppe Modafferi, tecnico e allenatore internazionale di III livello e giudice di gara FIDESM.

Maria Rosa, Francesca e Valentina Laurendi, proprietarie del Gran Caffè di Reggio Calabria, hanno accolto con entusiasmo l’idea di ospitare una tappa di Miss Italia Calabria, riconoscendo nella manifestazione non solo un’occasione per celebrare la bellezza e il talento delle giovani concorrenti, ma anche un’opportunità concreta per valorizzare e promuovere il territorio calabrese:

«Crediamo profondamente nel valore di questa iniziativa. Celebrare la bellezza calabrese significa raccontare anche la bellezza della nostra terra, delle sue ragazze, dei suoi luoghi e delle sue eccellenze. Attraverso questa manifestazione vogliamo offrire alle giovani partecipanti l’opportunità di mettersi in gioco e costruire il proprio percorso.

È la stessa attenzione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, con la convinzione che la Calabria abbia un patrimonio straordinario che merita di essere conosciuto, apprezzato e vissuto pienamente. Nel corso della serata, abbiamo scelto simbolicamente come testimonial della nostra azienda Sofia Zoccoli di Palmi».

La dottoressa Ilenia Cisale, esperta di nutrigenetica, che già nel 2024 aveva accompagnato le miss a Numana occupandosi della loro alimentazione, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di prendersi cura della propria salute:

«Sono ragazze molto giovani e il mio consiglio, da medico, è di imparare a stare bene con sé stesse, ricordando che ogni giorno contribuiamo a costruire il nostro benessere.

Mi auguro che nessuna di loro pensi di doversi mettere a dieta. Le ho viste molto sicure e questo mi ha fatto piacere. Vorrei che le miss affrontassero questo percorso mantenendo un sano equilibrio, perché le attende un’esperienza impegnativa, nella quale le fonti di stress potrebbero essere molteplici».

A decretare la vincitrice della dodicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Maria Rosa Laurendi (cotitolare Gran Caffé), Giuseppe Pirillo (responsabile commerciale Framesi per Calabria e Sicilia), Antonella Flotta (Ventura Gioielli Corso Garibaldi, RC – Miluna), Pasquale Ventura (Ventura Gioielli Corso Garibaldi, RC – Miluna), Pina Gullì (impiegata Consiglio regionale), Eleonora Albanese (Miss Eleganza Calabria 2003), Ilenia Cisale (esperta di nutrigenetica), Katia Buchicchio (Miss Italia 2025), Maria Misericordia (Miss Calabria 2007), Marcella Giustra (giornalista Reggio Today), Saverio Albanese (giornalista), Maria Teresa Spaccarotella (Les Filles en Rose, abbigliamento uomo/donna Cetraro).

Visibilmente emozionata subito dopo l’incoronazione, Sofia Vescio, Miss Framesi Calabria 2026, ha affidato alle sue parole la gioia per un traguardo che apre le porte a una nuova avventura:

«Ho provato emozioni fortissime. Sono molto felice e onorata di aver conquistato questa fascia. Con questa esperienza mi sto mettendo in gioco. È un cammino che mi ha fatto crescere e che affronterò con la mia spontaneità».

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue con un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà il concorso alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della regione.

Le prossime tappe da segnare in agenda sono le finali regionali dell’8 agosto ad Aiello Calabro, del 9 agosto a San Lorenzo del Vallo, del 10 agosto a Mormanno e dell’11 agosto a Diamante.