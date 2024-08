Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Magna Graecia 2024, settima prefinalista nazionale

Miss Magna Graecia 2024 è Ilaria Aquilino di Reggio Calabria. Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

La ventiseiesima tappa di Miss Italia Calabria, settima selezione regionale, ha incantato la comunità di Condofuri in una magica atmosfera, nella notte di Ferragosto.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo l’amministrazione comunale di Condofuri, il sindaco Filippo Paino e la sua super squadra di assessori e consiglieri, in particolare Pasquale Rodà, per aver voluto fortemente realizzare questa manifestazione proprio in questa data. Ci auguriamo possa essere la prima di una lunga serie.

Grazie al pubblico che ci ha fatto sentire tutto il suo calore dall’inizio alla fine. Ringraziamo la Regione Calabria e Calabria Straordinaria per aver reso possibile la realizzazione di questa serata con il cofinanziamento previsto dalla Legge 13/85.

Siamo orgogliosi di presentare uno spettacolo che celebra la storia, le tradizioni e il talento degli artisti della nostra splendida terra. Con la nostra kermesse speriamo di lanciare un messaggio di ripartenza. Venite a visitare Condofuri. Venite in Calabria!

Ringraziamo la madrina di questa tappa: la splendida Claudia Trieste. Come al solito, un ringraziamento speciale va alla nostra super squadra di professionisti, alla giuria, alle aspiranti miss e alle loro famiglie».

Il sindaco di Condofuri Filippo Paino ha evidenziato l’importanza di ospitare una manifestazione come Miss Italia Calabria che riesce a combinare in modo armonioso la bellezza delle aspiranti miss con le meraviglie del territorio: «Per Condofuri è un grande onore ospitare una kermesse del genere che punta alla valorizzazione dei borghi calabresi e all’esaltazione della bellezza. Condofuri è il cuore dell’Area Grecanica con il piccolo borgo di Gallicianò.

Ringrazio l’organizzazione e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata. Auguro alle concorrenti di preservare la loro bellezza, che non è solo estetica ma che rappresenta il connubio di valori e virtù».

Il Comune di Condofuri ha ospitato con entusiasmo la ventiseiesima tappa di Miss Italia Calabria, accogliendo le aspiranti miss in un’atmosfera festosa e calorosa, pervasa dall’applauso e dall’energia del pubblico.

Condofuri, un pittoresco comune calabrese con circa 5.060 abitanti, si erge nel cuore dell’Aspromonte, offrendo una fusione unica di bellezze naturali e ricchezze storiche. Situato in provincia di Reggio Calabria, il territorio di Condofuri è un mosaico di uliveti e agrumeti, con abitazioni distribuite a ventaglio che sembrano protendersi verso il sole.

Il nome deriva dal greco Konta‐Korion, che significa “paese vicino”. Questo piccolo borgo, le cui origini si intrecciano con la dominazione romana e la baronia di Gallicianò e Amendolea, ha attraversato secoli di storia e cambiamenti amministrativi, mantenendo intatto il suo fascino. Il borgo è particolarmente orgoglioso delle sue radici storiche, che emergono in ogni angolo, dai monumenti agli edifici religiosi.

Il patrono di Condofuri, San Domenico, viene celebrato il 4 agosto, e la festa in suo onore rappresenta uno dei momenti più vivaci dell’anno per la comunità locale, attirando visitatori da tutto il territorio circostante. Il centro storico di Condofuri è un labirinto affascinante di strade e case disposte a gradinate, intervallate da terrazze e balconi fioriti.

Tra i luoghi di interesse spicca la Chiesa Parrocchiale, un edificio di antica fondazione che custodisce una serie di opere d’arte realizzate da artisti locali. L’interno della chiesa è un vero e proprio scrigno di bellezze artistiche, riflesso della tradizione culturale del borgo.

Visibile già dalla strada provinciale, il Castello di Amendolea è un’attrazione imperdibile con i suoi muraglioni merlati e i resti di un torrione. Secondo la leggenda, una galleria segreta collegava il castello alla frazione di San Carlo di Condofuri, aggiungendo un tocco di mistero alla sua storia. Il fiume Amendolea, che scorre maestoso attraverso il territorio, rappresenta un’ulteriore attrazione naturale.

L’antica autostrada verso l’Aspromonte, ancora percorribile a piedi, conduce i visitatori a una delle gemme naturali della regione: le suggestive cascate Maesano. Questo percorso offre un’esperienza immersiva nella natura incontaminata, perfetta per chi ama le passeggiate all’aria aperta.

Oggi, Condofuri si divide tra la marina, che in estate accoglie numerosi turisti sulle sue spiagge dorate, e il centro storico, che conserva parte degli uffici amministrativi. L’Area Grecanica, con la sua combinazione unica di mare e montagna, è la meta ideale per chi cerca un’esperienza completa, immersa nella natura incontaminata e nella storia.

La Fiera di settembre, un tempo rinomata in tutta l’area grecanica, e la Festa di San Domenico, celebrata il 4 agosto, sono esempi di come il borgo continui a mantenere vive le sue tradizioni, offrendo un legame tangibile con il passato e una speranza per il futuro.

Nella serata di Ferragosto, il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia ha fatto tappa in quest’angolo di paradiso, trasformandosi in una celebrazione vibrante delle radici e dell’identità calabrese con il tema “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”.

Con la direzione artistica di Linda Suriano, l’evento ha saputo intrecciare eleganza e tradizione. Ogni dettaglio è stato pensato per esaltare la bellezza e le tradizioni del territorio: i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro, gli abiti tradizionali calabresi, realizzati dall’Accademia New Style – Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo. La sigla ufficiale, “Immagina la bellezza”, ideata, scritta e arrangiata da Roberto Bozzo, ha offerto una colonna sonora che ha saputo catturare l’essenza della Calabria.

Grazie al supporto dell’esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach Katya Giannini, le partecipanti hanno affrontato la competizione con una nuova consapevolezza di sé, trasformando l’esperienza in una vera e propria opportunità di crescita personale e professionale.

La conduzione di Andrea De Iacovo e Linda Suriano ha animato la serata, arricchita dall’esibizione della cantante Ilenia Mazzà.

La madrina della serata, Miss Italia 1997 Claudia Trieste, ha dichiarato:

«La gente mi ha accolta con tanta stima e affetto nonostante siano passati tantissimi anni e abbia scelto di fare altro nella vita. Tornerò a casa piena di soddisfazioni. Porterò con me l’affetto del pubblico e l’affetto di Linda e Carmelo, una coppia fantastica sia a livello professionale che familiare.

Consiglio alle ragazze di vivere questa esperienza con leggerezza, senza troppe aspettative, perché in fin dei conti la vincitrice sarà solo una. Probabilmente, questo è stato l’approccio che mi ha fatto vincere».

A proclamare la vincitrice della ventiseiesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Filippo Paino (sindaco di Condofuri), Carmen Iofrida (assessore Condofuri), Daniele Latella (assessore Condofuri), Pasquale Rodà (consigliere Condofuri), Sebastiano Nucera (consigliere comunale), Claudia Trieste (Miss Italia 1997), Federica Giuffrè (Framesi), Francesca Russo (Miss Calabria 2021), Maria Misericordia (Miss Calabria 2007).

Al momento della proclamazione, Miss Magna Graecia 2024 ha confessato di essere: «Emozionata e felicissima di indossare questa fascia. Dedico questo importante traguardo ai miei genitori, che mi hanno accompagnata in tutte le tappe, e a me stessa. Spero di arrivare sempre più in alto. Vorrei terminare gli studi e, grazie a questo concorso, spero di diventare una modella».

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 16 a Mirto Crosia, il 17 a San Giovanni in Fiore, il 18 a Civita, il 19 a Cirò Marina e il 20 a Carlopoli.

Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.