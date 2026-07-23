Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Museo Multimediale 2026

Una location d’eccezione per una serata capace di fondere bellezza, arte ed emozione.

Il Museo Multimediale di Cosenza ha accolto l’ottava tappa di Miss Italia Calabria 2026 trasformandosi in un palcoscenico unico, dove la magia della passerella ha incontrato la forza evocativa della tecnologia e della cultura.

Uno scenario suggestivo, capace di creare una perfetta sintonia tra moda, musica e intrattenimento e le atmosfere immersive del museo.

Due realtà apparentemente lontane, ma unite da un elemento comune: la capacità di emozionare, coinvolgere e raccontare la bellezza.

Da una parte il talento e i sogni delle protagoniste di Miss Italia Calabria; dall’altra un luogo innovativo che, attraverso immagini, luci, suoni e proiezioni, trasforma l’arte in un’esperienza viva, dinamica e travolgente.

Al Museo Multimediale di Cosenza le opere non vengono semplicemente ammirate, ma prendono vita in un percorso multisensoriale. Un nuovo modo di scoprire e vivere l’arte.

Proprio in questo contesto, Miss Italia Calabria ha trovato una cornice ideale per esprimere tutta la sua forza scenica.

A conquistare la fascia di Miss Museo Multimediale 2026 è stata Valeria Borelli di Cerva, che grazie a questo titolo ha ottenuto il pass per le finali regionali di Miss Italia Calabria.

Al secondo posto si è classificata Nicole Brunetti di Villapiana Lido con la fascia Miss Givova. La terza classificata è stata Soumaya Camara di Reggio Calabria, con la fascia Miss Framesi. Quarto posto per Sofia Zoccoli di Palmi, quinto posto per Karola Malagrinò di Castrovillari e sesto posto per Alessandra Romano di Cassano all’Ionio.

Una passerella lunga dodici anni, centinaia di sorrisi e un’unica grande storia da raccontare: quella di Miss Italia Calabria.

Nato come appuntamento dedicato alle selezioni regionali del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia, il progetto è cresciuto nel tempo fino a diventare un vero e proprio viaggio attraverso la Regione, capace di raccontarne i luoghi, le tradizioni, le persone e le eccellenze.

Una manifestazione che va oltre la semplice selezione di una miss: la kermesse rappresenta un’opportunità di incontro, valorizzazione delle comunità e promozione del territorio, portando sul palco il talento e le aspirazioni delle giovani donne calabresi.

Dietro le luci della scena, la musica e gli applausi c’è il lavoro di una grande macchina organizzativa guidata da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia e titolari della Carli Fashion Agency.

«Ringraziamo la famiglia Nuzzolo per averci accolto in questa splendida location, scelta come apertura stagionale per la conferenza stampa affermano gli organizzatori della kermesse-.

Insieme a Renato e ai suoi fratelli abbiamo deciso di realizzare questa manifestazione nel cuore della nostra città, invitando tutti i visitatori a scoprire una delle strutture più belle del Sud Italia. È stata una serata capace di unire tradizione e innovazione, un connubio fondamentale per valorizzare il territorio.

Il nostro obiettivo è contribuire alla promozione della nostra meravigliosa regione. Un grazie speciale va alla nostra squadra, ai partner e a tutte le persone che, con passione, professionalità e dedizione, rendono possibile questo grande progetto».

Un ruolo fondamentale nel percorso di Miss Italia Calabria è ricoperto dai partner storici che, anno dopo anno, sostengono la manifestazione. Tra questi spicca Carlomagno Auto, da sempre al fianco del concorso regionale e delle concorrenti durante tutte le tappe del tour.

Tra le novità di questa edizione c’è la collaborazione con Effetto Visivo Optic di Amalia Provenzano, realtà cosentina che ha scelto di affiancare Miss Italia Calabria e sostenere il percorso della manifestazione.

La partnership è stata protagonista di un raffinato momento moda, durante il quale le aspiranti miss hanno indossato in passerella la collezione di occhiali, valorizzandone stile, eleganza e originalità.

Importante anche il contributo dei media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che accompagnano il viaggio di Miss Italia Calabria raccontando, tappa dopo tappa, le emozioni, i protagonisti e le storie della manifestazione.

«Ogni tappa, ogni città e ogni incontro rendono speciale il nostro viaggio in Calabria. Grazie a tutte le comunità che ci accolgono e al pubblico del web che ci segue con affetto ed entusiasmo.

Invitiamo tutte le giovani calabresi a iscriversi sul sito ufficiale www.missitalia.it e a vivere da protagoniste un’esperienza unica, ricca di emozioni e nuove opportunità», concludono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera è stata la performance della band “I Freschi di Zona”, che ha riportato sul palco il ritmo, l’energia e l’anima musicale degli anni ‘90.

La direzione artistica di questa edizione porta la firma di Linda Suriano che, insieme ad Andrea De Iacovo, ha accompagnato il pubblico tra immagini, suoni e suggestioni, trasformando il palco in uno spazio dove il passato è tornato a brillare con una nuova luce.

A completare la magia della serata sono state le coreografie curate da Lia Molinaro e interpretate da Alessia Mandoliti e Lorenza Stamati.

Piero e Renato Nuzzolo, responsabili del Museo Multimediale di Cosenza, insieme alla responsabile marketing Sofia Ruffolo hanno espresso grande entusiasmo per aver ospitato Miss Italia Calabria: «Ringraziamo gli organizzatori per aver portato all’interno del Museo Multimediale tanta bellezza ed energia.

È una grande soddisfazione vedere questo spazio vivere e trasformarsi in un luogo di incontro, grazie alla presenza di tante persone che frequentano il museo e ne apprezzano le proposte. Ci ha colpito particolarmente lo spirito con cui le ragazze stanno affrontando questa esperienza: non una semplice sfida, ma un percorso fatto di amicizia, condivisione e sostegno reciproco.

Accanto alle mostre e alle iniziative culturali, riteniamo fondamentale promuovere eventi capaci di valorizzare il territorio e raccontare il museo attraverso nuove modalità di partecipazione. Il Museo Multimediale è uno spazio aperto, dinamico e versatile, pronto ad accogliere appuntamenti capaci di coinvolgere pubblici diversi.

Auguriamo a tutte le miss di vivere questa esperienza con entusiasmo e serenità, cogliendo ogni emozione e portando con sé il ricordo di un percorso speciale».

A decretare la vincitrice dell’ottava tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Silvana Gallucci (docente del Liceo Classico B. Telesio),Cristina La Valle (rappresentante del Museo Multimediale di Cosenza), Renato Monaco (dirigente di Confapi Calabria), Stefano Spadafora (Vice Presidente Federale del Dipartimento Danza Sportiva e Sport Musicali per Tutti e Direttore dell’Accademia Italiana di Ballo Dancing Club), Daniele Saturnino (Framesi), Francesco D’Agostino (make-up artist), Amalia Provenzano (titolare di Effetto Visivo Optic), Daniele Spadafora (CosenzApp), Maria Teresa Spaccarotella (Les Filles en rose, Cetraro), Francesca Fato (Scintille), Rosanna Mortati (conduttrice), Lorenzo Aiello (avvocato).

La fascia di Miss Museo Multimediale 2026 rappresenta per Valeria Borelli molto più di una vittoria: è il simbolo di un percorso fatto di impegno, crescita e coraggio.

Per la giovane di Cerva, infatti, questo traguardo assume un valore ancora più importante perché arriva dopo una precedente partecipazione al concorso, dimostrando la sua determinazione nel continuare a credere nei propri sogni.

Una soddisfazione vissuta con grande emozione dalla neoeletta, che racconta così il significato di questa esperienza: «Finalmente è arrivato il momento che aspettavo da tanto tempo: poter indossare questa corona è un’emozione difficile da descrivere.

Quando ho scelto di partecipare al concorso speravo di acquisire maggiore sicurezza e aprirmi agli altri. Ho incontrato persone speciali e stretto tante amicizie. Il mio sogno è vincere Miss Italia, ma qualunque sarà il risultato finale, porterò con me la felicità di aver vissuto un’esperienza unica».

Il viaggio di Miss Italia Calabria continua con un calendario ricco di appuntamenti che porterà il concorso alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti della regione. Le prossime tappe da segnare in agenda sono: il 25 luglio a Parghelia, il 26 luglio a Dipignano e il 31 luglio a Bovalino.

Tre appuntamenti che uniranno bellezza, spettacolo e promozione del patrimonio calabrese, accompagnando le concorrenti in un percorso fatto di emozioni, incontri e nuove sfide verso la finale regionale.