Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Serre Calabresi 2024, dodicesima prefinalista nazionale

Miss Serre Calabresi 2024 è Veronica Falsone di Reggio Calabria. Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

La trentaquattresima tappa di Miss Italia Calabria, dodicesima selezione regionale, è stata ospitata dal Comune di Soriano Calabro.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo l’amministrazione comunale e la comunità di Soriano Calabro per l’entusiasmo che ci ha accompagnati in questa tappa. Abbiamo ricevuto un’accoglienza davvero calorosa. Il pubblico era numeroso e ha riservato lunghi applausi alle nostre aspiranti miss.

Ringraziamo il sindaco Antonino Vittorio De Nardo e la consigliera delegata alla Cultura e allo Spettacolo Luciana Varí per aver ospitato questa manifestazione. Ci auguriamo che possa essere la prima di una lunga serie di eventi. Siamo entusiasti di aver presentato uno spettacolo che celebra la storia, le tradizioni e il talento degli artisti calabresi.

Con questa manifestazione, desideriamo non solo mettere in luce la ricchezza culturale della nostra Regione, ma anche lanciare un messaggio di ripartenza e speranza per il futuro. Venite a visitare Soriano Calabro. Venite in Calabria!

Ringraziamo Pino Ioppolo, amico storico di Miss Italia, della patron Patrizia Mirigliani e dell’avvocato del concorso Enzo Larocca, per aver contribuito alla realizzazione di questo evento. Un ringraziamento speciale, come sempre, va alla nostra instancabile squadra di professionisti. Grazie alla giuria, alle aspiranti miss e alle loro famiglie».

Il sindaco del Comune di Soriano Calabro Antonino Vittorio De Nardo: «Miss Italia ha sempre valorizzato la bellezza, la cultura e le tradizioni. Sono particolarmente entusiasta di questo evento che ci ha consentito di promuovere il nostro splendido borgo caratterizzato da un patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale immenso. Ognuno di noi ha una missione: dobbiamo avere il coraggio di riscattare questa terra».

Luciana Varí (consigliera delegata alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Soriano Calabro): «Siamo entusiasti di aver accolto la proposta di Carmelo Ambrogio e della Carli Fashion Agency perché attraverso questa kermesse ci è stata data la possibilità di dare risalto alla bellezza del nostro piccolo borgo, un vero e proprio gioiello ricco di arte, bellezze e di una storia invidiabili.

Soriano ha ospitato Miss Italia Calabria nella piazza di Giuseppe Michele Ferrari, letterato sorianese vissuto tra l’Ottocento e il Novecento che ha dato tanto a Soriano.

Non è un caso che questo evento si sia svolto in questa location. All’epoca, Soriano era in provincia di Catanzaro. Candidandosi come sindaco, il noto letterato scrisse all’associazione dei sindaci di Catanzaro evidenziando che l’Italia deve molto alla Calabria, ma poco ha avuto.

Oggi, con questa serata è come se ci fossimo riscattati. Diamo alla Calabria la possibilità di far vedere che è una splendida Regione attraverso Soriano. Miss Italia Calabria ha offerto l’opportunità di far conoscere un patrimonio che lascia memorie artistiche e culturali veramente invidiabili nel mondo».

La trentaquattresima tappa di Miss Italia Calabria ha avvolto il Comune di Soriano Calabro in una magica atmosfera. Immerso nel cuore verde del Parco Naturale Regionale delle Serre Vibonesi, questo incantevole borgo si presenta come una perla nascosta della Calabria, dove storia, spiritualità e tradizioni artigianali si intrecciano in un affascinante mosaico culturale.

Questo piccolo centro, situato nella provincia di Vibo Valentia, è il luogo ideale per una gita fuori porta che sazia la curiosità del viaggiatore e nutre lo spirito.

Giungere a Soriano Calabro è un viaggio attraverso il tempo, lungo strade avvolte dal verde dei boschi e degli uliveti che preludono alla scoperta di un borgo che ha legato indissolubilmente il proprio destino alla figura di San Domenico e al monumentale Convento Domenicano.

Fondato nel Cinquecento, questo complesso fu per secoli uno dei centri culturali e religiosi più importanti d’Europa, frequentato da illustri filosofi come Tommaso Campanella.

Oggi, i visitatori possono esplorare i resti di questo straordinario edificio, ricostruito in parte dopo un devastante terremoto. La Basilica Santuario di San Domenico, esempio di architettura tardobarocca, è un autentico gioiello che accoglie i pellegrini con la sua maestosa facciata e gli eleganti interni. La chiesa a croce latina e i cinque chiostri evocano l’antico splendore del convento, offrendo uno spazio di riflessione e preghiera.

Il MUMAR, Museo dei Marmi, ospitato in un’ala dell’antico convento, e il MUTERR, Museo del Terremoto, raccontano la storia sismica e geologica del territorio, offrendo una prospettiva unica sulle vicende che hanno modellato il paesaggio e la comunità locale.

La Pinacoteca MUANT aggiunge un ulteriore tassello culturale, con una collezione d’arte che testimonia la vivacità intellettuale di questo borgo.

Soriano Calabro è anche un centro ricco di tradizione artigianale. Lavorazioni artistiche e tecniche tramandate di generazione in generazione trovano espressione nella produzione locale di ceramiche rustiche e artistiche, oltre che nell’intreccio di vimini, che utilizza i giunchi e il legno provenienti dai boschi circostanti.

Tra le eccellenze di Soriano Calabro, un posto d’onore spetta ai famosi mostaccioli; una delizia per il palato, simboli di un profondo legame con la terra e le tradizioni contadine. Soriano Calabro è un luogo che incanta per la sua capacità di custodire e valorizzare le proprie radici, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e ricca di emozioni.

Tra le mura di antichi edifici, nei laboratori degli artigiani e nei sapori dei suoi dolci tipici, si respira un’atmosfera che parla di un passato glorioso e di una tradizione che si rinnova. Visitare Soriano Calabro significa immergersi in una Calabria che sa sorprendere e affascinare.

In questo suggestivo scenario in una cornice di eleganza e raffinatezza, l’edizione di quest’anno di Miss Italia Calabria, intitolata “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”, ha saputo celebrare la Regione in tutte le sue sfaccettature, rendendo omaggio a una terra che continua a incantare e a ispirare, dimostrando che la bellezza, quella vera, è sempre radicata nella storia e nelle tradizioni.

Grazie alla direzione artistica di Linda Suriano, ai testi di Francesca Marchese, alle coreografie di Lia Molinaro e agli abiti tradizionali calabresi, realizzati dall’Accademia New Style – Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo, l’evento ha brillato per la sua capacità di valorizzare e celebrare la ricca eredità culturale della nostra terra.

Un elemento distintivo di questa edizione è stato il percorso di crescita interiore guidato da Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach.

Grazie al suo supporto, le concorrenti hanno affrontato la competizione con maggiore sicurezza in sé stesse, dimostrando disinvoltura e consapevolezza di sé. La conduzione della serata è stata affidata a Larissa Volpentesta.

A impreziosire l’evento sono state le esibizioni dei giovani talenti calabresi Matteo Costantino e Chiara Bonaddio e la presentazione della collezione “Righe a pois”, ideata e realizzata dagli allievi dell’Accademia New Style durante il primo anno del corso di stilista di moda.

A proclamare la vincitrice della trentaquattresima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Luciana Varí (consigliere delegato Cultura e Spettacoli del Comune di Soriano Calabro), Valeria Primerano (avvocato), Domenico Mazzotta (direttore creativo “Ciao”), Domenico Ciccio’ (maestro pasticcere), Saverio Albanese (giornalista de “Il Quotidiano del Sud”), Rosario Salerno (ex calciatore), Evelyn Inzillo (Miss Miluna Calabria 2021), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style- Scuola di Moda e Design di Cosenza).

Al momento della proclamazione, Miss Serre Calabresi 2024 ha confessato di essere:

«Grata ed emozionata per aver raggiunto questo traguardo che mi porterà alle prefinali nazionali. Spero di riuscire ad esprimermi al meglio. Ringrazio tutto il team di Miss Italia Calabria per l’incessante lavoro svolto in queste tappe. Si sono creati rapporti inaspettati e amicizie solide. In futuro, vorrei frequentare un corso di teatro e riuscire a entrare nel mondo dello spettacolo».

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 25 a Cerchiara di Calabria, il 26 a Marano Principato, il 27 a Corigliano-Rossano e il 28 a Falerna.

Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.