Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Sorriso Calabria 2026

È Sofia Zoccoli, di Palmi, la vincitrice del titolo di Miss Sorriso Calabria 2026.

La concorrente ha conquistato l’ambita fascia nel corso della diciassettesima tappa di Miss Italia Calabria, ospitata nella suggestiva cornice di Settingiano.

Un successo che vale l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia 2026 e alla finalissima di Miss Italia Calabria 2026, spalancando per Sofia le porte delle fasi decisive della competizione.

Tappa dopo tappa, la kermesse si conferma un viaggio attraverso storie, volti ed emozioni, capace di raccontare la Calabria in modo originale attraverso le aspirazioni, il talento e la determinazione delle sue giovani protagoniste. Al centro ci sono le ragazze, con le loro personalità, i loro percorsi e i loro sogni.

Ma c’è anche una Calabria da scoprire e valorizzare: piazze, borghi e paesaggi diventano parte integrante dello spettacolo, offrendo una narrazione che intreccia bellezza, identità e territorio.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency, sottolineano il valore della prima tappa ospitata a Settingiano e l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio:

«È la nostra prima volta a Settingiano e siamo davvero felici e orgogliosi di essere qui. Tutto è nato quasi casualmente, grazie all’incontro con il vicesindaco Domenico Russo, e da subito abbiamo trovato grande feeling e visione comune. Ringraziamo l’amministrazione comunale, il presidente della Pro Loco Francesco Narciso e tutti i suoi componenti per averci accolto con tanto entusiasmo.

Abbiamo respirato un bellissimo spirito di collaborazione. Abbiamo avuto anche modo di passeggiare per il paese e scoprire un borgo davvero accogliente e ricco di scorci interessanti. Quando istituzioni, associazioni e comunità riescono a lavorare insieme e a costruire una visione condivisa, il risultato va ben oltre la riuscita di una singola manifestazione.

È proprio questa capacità di fare rete che permette di valorizzare un territorio, creare nuove opportunità e dare continuità alle iniziative. Settingiano ci ha dimostrato quanto la collaborazione possa fare la differenza, trasformando questa tappa in un momento di partecipazione, condivisione e promozione del borgo. Per questo rivolgiamo un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a renderla possibile.

Un ringraziamento speciale va poi ai giurati, ai professionisti che lavorano dietro le quinte e a tutta la nostra squadra, che anche questa volta ha dimostrato impegno, passione e instancabile dedizione. Il lavoro che non si vede è quello che permette a ogni serata di prendere forma.

Vogliamo rivolgere un pensiero particolare anche alle famiglie delle ragazze, a chi le sostiene senza caricarle di aspettative e permette loro di vivere questa esperienza con serenità. Per noi è un aspetto fondamentale.

Questo deve essere innanzitutto un gioco, un’esperienza da vivere con leggerezza e divertimento. Alla fine del percorso una sola ragazza conquisterà il titolo, ma sarebbe bellissimo se tutte potessero sentirsi vincitrici per ciò che hanno imparato durante questa esperienza.

Molte ragazze ci raccontano di essersi avvicinate a Miss Italia anche per una sfida personale, per superare alcune insicurezze, acquisire maggiore fiducia in sé stesse o semplicemente vivere un momento di crescita. Ecco, crediamo che questo sia il senso più autentico del viaggio».

A dare ulteriore slancio al percorso di crescita di Miss Italia Calabria è una rete di partner che, negli anni, ha scelto di investire nel progetto, accompagnandolo con fiducia, continuità e partecipazione.

Aziende, realtà locali e media partner condividono una visione che supera i confini del singolo evento e riconosce nella manifestazione un’occasione concreta per valorizzare le giovani protagoniste, promuovere i territori e rafforzare il senso di comunità.

Tra le collaborazioni più solide e longeve spicca quella con Carlomagno Auto, presenza storica al fianco di Miss Italia Calabria e delle sue concorrenti.

A moltiplicare la visibilità del racconto, portandolo oltre i confini delle piazze e delle comunità ospitanti e raggiungendo un pubblico sempre più vasto, sono i media partner Esperia TV, canale 15, Jonica Radio TV, canale 82, e Jonica Radio FM 90.2, che seguono le diverse tappe della kermesse.

Il palco di Settingiano si è trasformato in un vero crocevia di generazioni, linguaggi e forme d’arte, alternando bellezza, musica, danza e intrattenimento in uno spettacolo dinamico e coinvolgente.

A conquistare il pubblico sono stati anche “I Freschi di Zona”, che hanno portato in scena una performance dedicata alle atmosfere e ai grandi successi degli anni Novanta, in un viaggio tra musica, ricordi ed energia capace di coinvolgere spettatori di ogni età.

A firmare la direzione artistica della serata è stata Linda Suriano, che ha condiviso la conduzione dell’evento con Andrea De Iacovo, accompagnando il pubblico attraverso i diversi momenti dello spettacolo con ritmo, ironia e naturalezza.

Spazio anche alla danza con le coreografie dell’A.S.D. Dance Academy Catanzaro, diretta dai maestri Nicola e Alessia, diplomati MIDAS nelle discipline delle danze latino-americane, delle danze standard e delle danze coreografiche.

Il sindaco del Comune di Settingiano, Antonello Formica, ha accolto con entusiasmo la tappa di Miss Italia Calabria, sottolineando il valore di una manifestazione che ha portato nel cuore della comunità energia, partecipazione e un’importante occasione di visibilità per il territorio:

«Sono felice di aver ospitato Miss Italia Calabria nella nostra comunità e di aver condiviso una serata dedicata ai sogni, alle aspirazioni e al futuro di queste splendide ragazze. Credo che iniziative come questa siano importanti perché regalano momenti di aggregazione e, allo stesso tempo, permettono di far conoscere e apprezzare il nostro borgo.

Un ringraziamento particolare va al vicesindaco Domenico Russo, un vero fuoriclasse nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, che affronta ogni iniziativa con passione e impegno. Arriviamo da un’estate ricca di appuntamenti, tra cui la Festa della Birra, che ha riscosso un grande successo.

Ringrazio anche il presidente e tutti i soci della Pro Loco di Settingiano, che con dedizione contribuiscono a dare lustro alla nostra città e a rendere il calendario estivo sempre più partecipato. Siamo felici di aver potuto offrire la nostra ospitalità a Miss Italia Calabria e di aver mostrato, attraverso questa serata, il volto accogliente di Settingiano.

Abbiamo apprezzato il vostro entusiasmo, la vostra professionalità e la capacità di coinvolgere il pubblico. Manifestazioni come questa sono occasioni preziose per incontrarsi, conoscersi e far scoprire i nostri territori.

Voglio rivolgere alle ragazze un invito semplice ma importante: credete sempre in voi stesse e nelle vostre capacità. La vita saprà regalarvi grandi soddisfazioni».

Il vicesindaco Domenico Russo racconta come la tappa di Miss Italia Calabria rappresenti per Settingiano un’occasione concreta per accendere i riflettori sul borgo e sulle sue bellezze, trasformando lo spettacolo in un momento di incontro e in un efficace strumento di promozione e valorizzazione del territorio: «Credo che questo format rappresenti un’opportunità importante per dare visibilità alla nostra comunità.

Tra le immagini che vorrei rimanessero impresse nel pubblico c’è sicuramente la piazza F.lli Ceraudo, uno spazio che, a mio avviso, meriterebbe di essere conosciuto e valorizzato maggiormente.

La Calabria possiede un patrimonio di bellezze straordinario: ci sono tanti borghi, piazze e luoghi di grande fascino che meritano di essere raccontati e scoperti.

Portare manifestazioni come questa nei diversi centri calabresi significa offrire a ciascuna comunità la possibilità di mostrare la propria identità e le proprie peculiarità.

Anche le ragazze, durante la loro permanenza a Settingiano, hanno avuto modo di percorrere le vie del borgo e conoscere angoli e luoghi che magari non avevano mai visto prima.

È proprio questo uno degli aspetti più belli dell’iniziativa: lo spettacolo diventa anche un’occasione per incontrare e conoscere il territorio. A tutte le aspiranti miss rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo e l’augurio di vivere fino in fondo questa esperienza, con entusiasmo e determinazione».

Il presidente della proloco di Settingiano Francesco Narciso: «Un evento di intrattenimento può diventare anche una preziosa occasione di promozione culturale e turistica, soprattutto quando riesce a coinvolgere ragazze provenienti da ogni parte della Calabria.

La presenza di tante giovani concorrenti permette di far conoscere il patrimonio, le tradizioni e le peculiarità dei nostri borghi. È un’occasione importante per Settingiano. Auguro a tutte le miss di proseguire questo bellissimo percorso con entusiasmo e viverlo come un’opportunità di crescita e confronto».

A decretare la vincitrice della diciassettesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Antonello Formica (sindaco di Settingiano), Santina Leone (consigliere comunale di Settingiano), Michele Sirianni (impiegato), Angelo Scorzo (Aesse Design), Mariano Ranieri (Framesi Catanzaro e Crotone), Saverio Albanese (giornalista de “Il Quotidiano del Sud”), Daniela Critelli (giornalista), Francesco D’Agostino (make-up artist, BCA Academy), Maria Teresa Spaccarotella (Les Filles en Rose, abbigliamento uomo/donna Cetraro).

La neoeletta Sofia Zoccoli ha raccontato l’emozione per la conquista del titolo di Miss Sorriso Calabria 2026 e il significato profondo che questo traguardo assume nel suo percorso personale:

«Questa fascia per me è importantissima, perché per tanto tempo ho avuto difficoltà ad accettare il mio sorriso, anche dopo aver portato l’apparecchio. Per questo il titolo ha per me un significato ancora più speciale. Sul palco ho provato tantissime emozioni e ancora faccio fatica a realizzare quello che è successo.

Mi sono iscritta a questo concorso quasi per gioco, ma tappa dopo tappa mi sono resa conto di quanto questa esperienza mi stesse aiutando sotto tanti punti di vista.

Mi sta dando maggiore sicurezza, mi sta aiutando a credere di più in me stessa e a vivere il mio sorriso con più serenità. Sono davvero felice di poter continuare questo percorso».

Il viaggio di Miss Italia Calabria prosegue, con un calendario di appuntamenti che porterà il concorso in alcuni dei luoghi più rappresentativi della Regione.

Nuovi scenari e nuove protagoniste si preparano così a entrare nella storia della manifestazione.

Le prossime date da segnare in agenda sono: il 14 agosto a Grimaldi, il 16 agosto a Torano Castello, il 17 agosto a Dipignano, il 19 agosto a Oriolo, il 20 agosto a Santa Maria del Cedro.