Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Sport Givova Calabria 2025

Arianna Rattà di Montepaone ha conquistato il titolo di Miss Sport Givova Calabria 2025, incoronata tra l’entusiasmo e le luci di Piazza dei Martiri a Locri, durante la seconda finale regionale.

Dietro quel sorriso e quel nome si cela molto più di una vittoria: c’è un sogno che prende forma, alimentato da determinazione e orgoglio calabrese.

Questa prestigiosa fascia non rappresenta un semplice riconoscimento; è la chiave per accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia, dove la miss neoeletta potrà portare con sé la vera essenza della Calabria: una terra di grinta, eleganza e radici profonde.

Miss Italia Calabria non è soltanto una gara di bellezza, ma un racconto collettivo che celebra identità forti, tradizioni antiche e una bellezza autentica. È un viaggio che attraversa una Regione ricca di storia millenaria e voglia di futuro. Ogni tappa è un tributo alla cultura, alla forza e all’eleganza delle giovani donne calabresi.

Dietro le quinte, l’impegno costante di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, anima e visione della Carli Fashion Agency, esclusivisti regionali del concorso. Con loro, una macchina organizzativa che lavora con dedizione e puntualità per trasformare ogni serata in un’esperienza indimenticabile.

«Portare Miss Italia Calabria nella città di Locri è stato un obiettivo a cui abbiamo lavorato con grande entusiasmo raccontano gli organizzatori. Un ringraziamento speciale va al sindaco Giuseppe Fontana e all’assessore Domenica Bumbaca per il sostegno e la collaborazione.

Speriamo che questa prima edizione sia solo l’inizio di un lungo e proficuo percorso insieme. Locri è una cornice ideale per una serata che va oltre lo spettacolo: vogliamo valorizzare i territori e i talenti calabresi».

Durante il tour, le aspiranti miss, il team di Miss Italia Calabria e il pubblico hanno l’opportunità di scoprire angoli incantevoli della nostra Regione, arricchendo così l’esperienza del concorso.

«Un grazie di cuore va al nostro instancabile staff, alle ragazze e alle loro famiglie, senza i quali nulla sarebbe possibile.

Ringraziamo anche il pubblico del web, sempre presente con entusiasmo, e i nostri partner: Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia e Amarelli. Invitiamo le giovani calabresi a iscriversi sul sito www.missitalia.it per diventare protagoniste di questa straordinaria avventura».

Grazie alla preziosa collaborazione con Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), lo spettacolo di Miss Italia Calabria raggiunge ogni angolo della Regione, rafforzando un legame autentico e duraturo tra evento e territorio.

Tra le pieghe del tempo, su una distesa di terra baciata dal sole e lambita dalle onde dello Ionio, nacque una città che avrebbe raccontato per millenni la grandezza della Magna Grecia: Locri Epizephyrii. Fondata tra l’VIII e il VII secolo a.C. dai Greci della Locride, questa colonia si stendeva poco distante dall’attuale centro di Locri, verso l’orizzonte di Reggio Calabria, diventando fulcro pulsante di cultura, politica e arte.

Oggi, camminando tra le rovine immerse tra il mare e le colline, è possibile sentire ancora l’eco degli antichi spettacoli nel teatro di Portigliola, scoprire i segreti custoditi tra le pietre del quartiere delle “100 Camere” e immaginare le storie di una polis racchiusa tra mura maestose.

Questo patrimonio, in gran parte ancora celato sotto il terreno, è un tesoro sospeso tra passato e presente, preservato con cura e rispetto.

Nel cuore pulsante di Locri, là dove la pietra antica racconta ancora miti e civiltà, il tempo non si è mai davvero fermato. Tra gli ulivi e la brezza dello Ionio, vive il museo-antiquarium, il primo scrigno di memoria cittadina, custode di quei frammenti che Paolo Orsi, pioniere dell’archeologia, riportò alla luce nel lontano 1908.

E come un ponte tra passato e presente, Palazzo Nieddu del Rio, nel centro moderno della città, ospita un museo più recente che raccoglie reperti emersi durante la costruzione della nuova statale 106, rivelando nuove storie, nuove epoche, nuove identità.

Ma Locri non è solo pietra e memoria: è parola viva, è voce che vibra. Ogni estate le sue piazze si fanno teatro di poesia, con il Premio Nazionale “Giugno Locrese”, che nel 2018 ha celebrato cinquant’anni di emozioni in versi. Un filo invisibile lega poesia e terra, radici e voce. A questa tradizione letteraria si affianca un altro linguaggio: quello della bellezza che racconta, include, rappresenta.

In questo scenario ricco di storia e creatività si inserisce il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia che ha trovato nella tappa calabrese non solo una serata di fascino, ma un’occasione culturale e identitaria.

Domenica Bumbaca, assessore alla Cultura del Comune di Locri, ha sottolineato l’importanza di ospitare una manifestazione come Miss Italia Calabria: «Un’iniziativa che mira a valorizzare non solo la bellezza delle partecipanti, ma anche quella della nostra città.

Il tour ha rappresentato un’occasione preziosa per far conoscere Locri nelle sue dimensioni naturalistiche, culturali e storiche, offrendo una vetrina d’eccezione alla nostra meravigliosa Regione».

Miki Maio, presidente del Consiglio comunale di Locri, ha aggiunto: «Ringrazio l’organizzazione di Miss Italia Calabria per aver scelto la nostra città come tappa del concorso. È un’opportunità significativa per mettere in luce le nostre eccellenze e si inserisce perfettamente nel percorso di rilancio e valorizzazione del territorio che stiamo portando avanti».

Un palcoscenico che pulsa di vita, luci che danzano, emozioni che si intrecciano. La magia della serata ha preso forma sotto la direzione artistica di Linda Suriano, affiancata dalla frizzante complicità scenica di Andrea De Iacovo, che ha saputo donare ritmo e leggerezza.

A guidare ogni passo, le coreografie di Lia Molinaro. Poi, il bagliore dell’oro ha invaso la scena: la sfilata total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha reso omaggio a un’epoca in cui lo spettacolo era sogno, lusso, immaginazione. Ad arricchire la serata, la grinta e l’energia travolgente della band “I Freschi di zona”, anima sonora di questa edizione.

La vincitrice della dodicesima selezione di Miss Italia Calabria è stata selezionata dalla giuria composta da:

Miki Maio (presidente consiglio comunale di Locri), Giuseppe Pirillo (Framesi), Saverio Albanese (giornalista), Giuseppe Parrotta (imprenditore abbigliamento), Desiree Esposito (imprenditrice), Claudia Celi (Miss Calabria 2024), Giulia Ongia (Miss Sport Givova Calabria 2024), Francesca Russo (Miss Calabria 2020).

Arianna Rattà descrive così il momento in cui è stata incoronata Miss Sport Givova Calabria 2025, con il volto ancora illuminato da un sorriso carico di emozione: «È stata un’emozione indescrivibile. Vincere questa fascia è motivo di grande orgoglio per me: rappresenta un percorso interiore fatto di coraggio, determinazione ed eleganza. Sono fiera di ciò che ho costruito.

Desidero ringraziare di cuore chi mi è stato accanto: la mia famiglia, in particolare mia mamma che mi segue in ogni tappa, le mie amiche più care e il mio fidanzato, sempre pronti a sostenermi. Spero che questa avventura mi regali nuove opportunità, sorprese e molte consapevolezze».

Cresce l’attesa per la terza finale regionale il 7 agosto a Bagaladi in Piazza della Libertà per l’elezione di Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2025 e il 10 agosto al Porto turistico di Cetraro per l’elezione di Miss città di Cetraro 2025.

A rendere ancora più speciale la serata del 10 sarà la presenza della madrina d’eccezione, Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti.