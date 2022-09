Miss Italia, manca poco all’elezione di Miss Calabria 2022 in programma il 9 settembre a Cosenza

Condividi

Manca, ormai, pochissimo alla Finalissima Regionale di Miss Italia Calabria che decreterà le 11 Miss che andranno a rappresentare la Calabria alle Prefinali Nazionali di Miss Italia in programma dal 16 al 19 Settembre nella Città di Fano, nelle Marche.

Sì perché oltre all’elezione della Miss più bella della nostra Regione saranno elette anche Miss Rocchetta Bellezza e, direttamente dal nazionale, Miss Social. Ad ospitare l’atto finale di una super stagione saranno le splendide Gradinate di Via Calabria a Cosenza con una scenografia innovativa ed elegante degna delle grandi occasioni.

All’interno dell’evento si alterneranno Moda, Musica, Danza, Artisti e Giocolieri, ma anche Cultura con la consegna del premio #lacalabriachevince conferito: alla memoria di Emanuele Giacoia (Giornalista), Giacomo Triglia (Regista), Dott. Pino Pasqua (Primario), Franco De Maria (Ass.ne Gianmarco De Maria), Ten-Teleuropa Network (Carmela Formoso).

Ospiti d’eccezione: Silvia Mezzanotte (cantante), Rachele Risaliti (Miss Italia 2016), Jey Lillo (Mentalist).

Altra sorpresa la presenza di una delle radio più ascoltate in Italia, Studio54network, che seguirà l’evento in diretta con interviste video e tanta musica!

«Siamo carichi ed emozionatissimi come se fosse la prima serata di otto anni fa quando tutto ebbe inizio. Ringraziamo di cuore la nostra Patron Patrizia Mirigliani che nonostante quest’anno non possa essere presente perché impegnata negli ultimi preparativi delle Prefinali Nazionali, ci regala sempre un supporto costante.

Grazie ai Partner che hanno permesso la realizzazione di questa Finalissima: Scintille Montesanto, Malizia (Top Sponsor), Egea Global Service, Labfurs Pellicceria Di Maro, Lara Boutique, Serafino Mazzei Arredamenti, Ca.Ma. snc, Doctor Glass di Alfredo Miranda e Beauty Blonde Parrucchieri di Roberto Vitaro (Official Sponsor). Grazie, inoltre, al Comune di Cosenza per il patrocinio ed al Consigliere Francesco Turco per la collaborazione.

Speriamo di poter regalare alla nostra città l’emozione che stiamo vivendo», commentano gli Agenti Regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency.

L’evento, in programma il 9 settembre, potrà essere seguito anche in diretta sulla pagina Facebook di Miss Italia Calabria ed in onda su Ten (Canale 12) l’11 settembre alle ore 15:30 ed in replica alle ore 21:00.

#missitaliacontinua